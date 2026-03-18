«Чиновники CAF некомпетентны, они клоуны. Если Сенегал нарушил правила – накажите их сразу, а не ждите 2 месяца». Сулейман Диавара о пересмотре итогов Кубка Африки

Диавара о пересмотре результатов Кубка Африки: чиновники CAF – клоуны.

Бывший защитник «Марселя» и сборной Сенегала Сулейман Диавара отреагировал на решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча.

«Я хорошо проводил вечер, смотрел матчи Лиги чемпионов, все шло хорошо. Внезапно я стал получать уведомления отовсюду, я подумал, что это комедийное шоу, я подумал, что это шутка, честно говоря, потому что нельзя ждать два месяца, чтобы вынести вердикт и вернуть титул марокканцам.

Это нужно было делать после финального свистка. Судья принял решение, которое может быть правильным, а может и не быть. Говорят, что Сенегал нарушил статью 82, то есть они покинули поле без разрешения судьи – ладно. Накажите их, но накажите немедленно, не ждите два месяца, чтобы их наказать.

Аннулировать победу Сенегала решили некомпетентные чиновники CAF, клоуны... Я говорю это не потому, что я сенегалец, но потратить столько времени, а потом присудить Марокко победу, основываясь на поведении Сенегала – я нахожу это невероятно глупым», – сказал Диавара.