  • «Чиновники CAF некомпетентны, они клоуны. Если Сенегал нарушил правила – накажите их сразу, а не ждите 2 месяца». Сулейман Диавара о пересмотре итогов Кубка Африки
Бывший защитник «Марселя» и сборной Сенегала Сулейман Диавара отреагировал на решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча. 

«Я хорошо проводил вечер, смотрел матчи Лиги чемпионов, все шло хорошо. Внезапно я стал получать уведомления отовсюду, я подумал, что это комедийное шоу, я подумал, что это шутка, честно говоря, потому что нельзя ждать два месяца, чтобы вынести вердикт и вернуть титул марокканцам.

Это нужно было делать после финального свистка. Судья принял решение, которое может быть правильным, а может и не быть. Говорят, что Сенегал нарушил статью 82, то есть они покинули поле без разрешения судьи – ладно. Накажите их, но накажите немедленно, не ждите два месяца, чтобы их наказать.

Аннулировать победу Сенегала решили некомпетентные чиновники CAF, клоуны... Я говорю это не потому, что я сенегалец, но потратить столько времени, а потом присудить Марокко победу, основываясь на поведении Сенегала – я нахожу это невероятно глупым», – сказал Диавара.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
Вот я и об этом. Еще судья не засчитал чистый гол Сенегала до пенальти Марокко, поэтому тренера и игроков можно понять
Но это не причина уйти с поля
а есть другое средство бороться с судейским произволом?
Он не прав, именно как чиновники они компетентны, ибо они не стали отбирать сразу, выждали нужное время, чтобы инфополе улеглось и отработали денёжку, заплаченную им, через 1-2 недели эта новость растворится в тысячи других, а трофей останется у Марокко!

А так поступок мерзкий да, но к этому всё шло!
Чиновники в целом клоуны. Неважно где
