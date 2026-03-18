  Кагермазов о пенальти «Зенита» после падения Кондакова: «Даже касанием это назвать нельзя! Он как-то ударился в мою ногу... Не знаю! Но не хочу снимать с себя ответственность»
Кагермазов о пенальти «Зенита» после падения Кондакова: «Даже касанием это назвать нельзя! Он как-то ударился в мою ногу... Не знаю! Но не хочу снимать с себя ответственность»

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов прокомментировал назначение пенальти в пользу «Зенита» в матче 1-го раунда полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым. 

«Я бегу сзади него, как вы видели. В момент, когда он бил, моя нога уже стояла на земле. Он замахивается, бьет... Ну, даже касанием это назвать нельзя! Он как-то ударился в мою ногу... Не знаю!

Но я не хочу снимать с себя ответственность: оказался в этом моменте, значит как-то неправильно сыграл. Пенальти ли это? На «Анжи Арене» это не пенальти», – сказал Кагермазов.

Кондаков о пенальти «Зенита»: «Почувствовал касание носка и не понял: ударил ли я в игрока, он ли сфолил на мне или я в землю ударил. Стало больно, поэтому и упал»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Кстати важно что признал контакт. По поведению игрока Зенита это понятно, но для пенальти этого мало. А на повторах четкого касания не видно. И судья Николаев это же сказал. Ну а раз сам игрок подтвердил, то это пенальти.
Можно ещё один назначить на перспективу. На старте следущего противостояния
??
Про Анжи арену понравилось 😄😄🤣🤣 На каждой арене свои правила!!!😉
Ну, типа, бруталы дагестанские)
А знаете почему "Газпром Арену" сделали с крышей? Чтобы Бог этого не видел.
У Зенита серьезная крыша!🤣
не снимай ответственность — а то дисквалифицируют еще
А зачем ты туда ногу то поставил?? Перед мячом?
Да небыло там пенальти, чего оправдываться, все видели.
То что принял ответственность, это молодец. Но почему мяч то не выбил?? Там сантиметры оставались.
ФИФА нужно что то делать с этими пенальти после дуновения ветра ..... Иначе получит финал мундиале 2026 : США - Канада .....
Зенит без пенальти, уже не может выигрывать
Чумовой момент!!! Бежит и показывает партнёру закрывать бровку, а сам страхует центр. И лоханулся.
«Это не похоже на пенальти. Игрок ставит ногу, а соперник в нее бьет. Судьям виднее, наверное». Хавбек «Динамо» Махачкала Воронин про 11-метровый в пользу «Зенита»
