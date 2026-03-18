Кагермазов о пенальти «Зенита» после падения Кондакова: «Даже касанием это назвать нельзя! Он как-то ударился в мою ногу... Не знаю! Но не хочу снимать с себя ответственность»

Кагермазов о пенальти «Зенита»: даже касанием это назвать нельзя!.

Защитник махачкалинского «Динамо » Сослан Кагермазов прокомментировал назначение пенальти в пользу «Зенита » в матче 1-го раунда полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.

«Я бегу сзади него, как вы видели. В момент, когда он бил, моя нога уже стояла на земле. Он замахивается, бьет... Ну, даже касанием это назвать нельзя! Он как-то ударился в мою ногу... Не знаю!

Но я не хочу снимать с себя ответственность: оказался в этом моменте, значит как-то неправильно сыграл. Пенальти ли это? На «Анжи Арене» это не пенальти», – сказал Кагермазов.

