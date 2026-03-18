Ямаль – самый юный игрок с 10 голами в ЛЧ. Ламин побил рекорд Мбаппе в 18 лет и 248 дней

Ямаль побил рекорд Мбаппе по голам в возрасте до 19 лет в ЛЧ.

Вингер «Барселоны» отметился голом в ответной игре с «Ньюкаслом » в 1/8 финала. Он реализовал пенальти в конце первого тайма.

Теперь на счету Ямаля 10 голов в ЛЧ. Он стал самым молодым футболистом, добравшимся до этой отметки.

Сегодня Ламину 18 лет и 248 дней. Он обошел Килиана Мбаппе , забившего 10-й мяч в 18 лет и 350 дней в 2017 году. Больше никому не удавалось отличиться в ЛЧ 10 раз до наступления 19-летия.