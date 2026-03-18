Ямаль – самый юный игрок с 10 голами в ЛЧ. Ламин побил рекорд Мбаппе в 18 лет и 248 дней
Ямаль побил рекорд Мбаппе по голам в возрасте до 19 лет в ЛЧ.
Ламин Ямаль побил рекорд Лиги чемпионов.
Вингер «Барселоны» отметился голом в ответной игре с «Ньюкаслом» в 1/8 финала. Он реализовал пенальти в конце первого тайма.
Теперь на счету Ямаля 10 голов в ЛЧ. Он стал самым молодым футболистом, добравшимся до этой отметки.
Сегодня Ламину 18 лет и 248 дней. Он обошел Килиана Мбаппе, забившего 10-й мяч в 18 лет и 350 дней в 2017 году. Больше никому не удавалось отличиться в ЛЧ 10 раз до наступления 19-летия.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Мбапе смотрелся мощнее в этом возрасте. Но талант Ямаля неоспорим, всё впереди и всё в его руках (ногах)
Разные игроки. У Ямаля никогда не будет такой результативности.
Это понятно. Я в целом по ощущениям: Мбапе прям устрашающе выглядел на поле тогда. Это даже помимо забитых мячей. Ямаль не вызывает таких ощущений сейчас. Но верю, что потолок Ямаля еще очень высоко, а Мбапе кажется сильно лучше с того возраста играть не стал.
Этот парень, если не снизит к себе требований, побьёт все возможные рекорды, приятно наблюдать за его игрой! Пусть и травмы обходят его стороной!
Ну, Гений. Вся надежда на стабильность, но такие игроки без пластичности теряют уровень, а после 25 лет он будет терять её
’гений’ который не знает что такое финал лч 🤣
Ну, у него есть минимум еще 20 попыток в жизни на взятие этого кубка
Мбабе опять не у дел
