Ямаль – самый юный игрок с 10 голами в ЛЧ. Ламин побил рекорд Мбаппе в 18 лет и 248 дней

Ямаль побил рекорд Мбаппе по голам в возрасте до 19 лет в ЛЧ.

Ламин Ямаль побил рекорд Лиги чемпионов.

Вингер «Барселоны» отметился голом в ответной игре с «Ньюкаслом» в 1/8 финала. Он реализовал пенальти в конце первого тайма.

Теперь на счету Ямаля 10 голов в ЛЧ. Он стал самым молодым футболистом, добравшимся до этой отметки.

Сегодня Ламину 18 лет и 248 дней. Он обошел Килиана Мбаппе, забившего 10-й мяч в 18 лет и 350 дней в 2017 году. Больше никому не удавалось отличиться в ЛЧ 10 раз до наступления 19-летия.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Мбапе смотрелся мощнее в этом возрасте. Но талант Ямаля неоспорим, всё впереди и всё в его руках (ногах)
Ответ JURAVLI
Разные игроки. У Ямаля никогда не будет такой результативности.
Ответ Abdul Aziz
Это понятно. Я в целом по ощущениям: Мбапе прям устрашающе выглядел на поле тогда. Это даже помимо забитых мячей. Ямаль не вызывает таких ощущений сейчас. Но верю, что потолок Ямаля еще очень высоко, а Мбапе кажется сильно лучше с того возраста играть не стал.
Этот парень, если не снизит к себе требований, побьёт все возможные рекорды, приятно наблюдать за его игрой! Пусть и травмы обходят его стороной!
Ну, Гений. Вся надежда на стабильность, но такие игроки без пластичности теряют уровень, а после 25 лет он будет терять её
Ответ Abdul Aziz
’гений’ который не знает что такое финал лч 🤣
Ответ войд
Ну, у него есть минимум еще 20 попыток в жизни на взятие этого кубка
Мбабе опять не у дел
«Барселона» – «Ньюкасл». 7:2 – у Рафиньи дубль и два ассиста, Левандовски забил дважды, у Ямаля 1+1! Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
У Ямаля 35 (21+14) очков в 39 матчах за «Барсу» в сезоне. Вингер забил «Ньюкаслу» с пенальти
42 минуты назад
«Барселона» после ошибки Ямаля пропустила от «Ньюкасла». Вингер пяткой отдавал пас возле своей штрафной – Холл перехватил
сегодня, 18:21Фото
Жоан Гарсия травмировал ногу в конце игры «Барселоны» с «Ньюкаслом»
4 минуты назад
37-летний Левандовски – самый возрастной игрок с дублем в матче ЛЧ и голами в плей-офф. Форвард «Барсы» обогнал Филиппо Индзаги
5 минут назад
Вспомните, кто играл и в «ПСЖ», и в «Челси» в этом веке? Назовите редкого игрока
9 минут назадТесты и игры
«Барселона» забила 7 голов в ЛЧ впервые с 2016 года
10 минут назад
У Рафиньи 12+4 в 16 играх года – дубль и два ассиста в матче с «Ньюкаслом». Хавбек «Барсы» забил 6 голов в 5 последних матчах
14 минут назад
«Барселона» – «Ньюкасл». 7:2 – у Рафиньи дубль и два ассиста, Левандовски забил дважды, у Ямаля 1+1! Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
«Чиновники CAF некомпетентны, они клоуны. Если Сенегал нарушил правила – накажите их сразу, а не ждите 2 месяца». Сулейман Диавара о пересмотре итогов Кубка Африки
18 минут назад
Левандовски забил 109 голов в ЛЧ – больше только у Роналду и Месси
22 минуты назад
«Ливерпуль» – «Галатасарай». Виртц, Салах, Осимхен играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
24 минуты назад
Кагермазов о пенальти «Зенита» после падения Кондакова: «Даже касанием это назвать нельзя! Он как-то ударился в мою ногу... Не знаю! Но не хочу снимать с себя ответственность»
30 минут назад
Агаларов после 0:1: «Надоело обсуждать судейство. «Махачкала» не уступала «Зениту», а моментами даже была лучше. Мы не заслужили поражения»
6 минут назад
Риоло о «ПСЖ»: «Они снова фавориты ЛЧ, но стали сильнее, чем в прошлом году. С «Челси» было не доминирование, а легкая прогулка. Парижане вышли на пик – машина завелась»
23 минуты назад
«Бавария» – «Аталанта». Урбиг, Кейн и Карл в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
24 минуты назад
«Тоттенхэм» – «Атлетико». Симонс и Гризманн играют. Онллайн-трансляция начнется в 23:00
24 минуты назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Холудом»
38 минут назад
Латышонок про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Зенит» всю игру контролировал, в 1-м тайме ни одного удара в створ не было»
сегодня, 18:38
Гарсию заменили на Араухо на 21-й минуте игры с «Ньюкаслом». Ранее защитник «Барсы» пропустил два матча из-за мышечного дискомфорта
сегодня, 18:18
Ямаль, Вальверде и Гедеш номинированы на приз лучшему футболисту марта в Ла Лиге, Гюлер и Эчеверри – на награду лучшему молодому игроку
сегодня, 18:02
Флик, Симеоне и Каштру номинированы на приз лучшему тренеру марта в Ла Лиге
сегодня, 17:55
«Это не похоже на пенальти. Игрок ставит ногу, а соперник в нее бьет. Судьям виднее, наверное». Хавбек «Динамо» Махачкала Воронин про 11-метровый в пользу «Зенита»
сегодня, 17:44
