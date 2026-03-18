«Барса» играет с «Ньюкаслом» в форме в честь Всемирного дня людей с синдромом Дауна. Шрифт на футболках разработала художница с этим диагнозом

«Барселона» играет в форме в честь Всемирного дня людей с синдромом Дауна.

Футболисты «Барселоны» играют с «Ньюкаслом» (3:2, второй тайм) в 1/8 финала ЛЧ в форме, посвященной Всемирному дню людей с синдромом Дауна.

Международный день человека с синдромом Дауна отмечается 21 марта, начиная с 2006 года.

«Отметьте Всемирный день людей с синдромом Дауна уникальной футболкой, которая пропагандирует инклюзивность благодаря специальному шрифту, разработанному художницей Анной Вивес с синдромом Дауна 💛.

Это дань уважения видимости и инклюзивности людей с инвалидностью ♾», – говорилось в сообщении «Барсы» в перерыве игры.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: x.com/FCBarcelona

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Барселоны»
Похвальная акция, молодцы
Как человек, страдающий подагрой (2% населения - 99% мужчины) - я бы не хотел, чтобы кто-то играл в такой форме в такой день - ведь ощущение от того, что не можешь бегать быстро и играть в футбол никуда не девается. Это грязный стёб над болеющими и WOKE пропаганда для всех остальных
Мне видится, что люди с синдромом Дауна не способны осознавать свой недуг, ну и избавлены от меланхоличной рефлексии.
Красавцы! Шрифт на форме очень органично смотрится,кстати.
сначала подумал что за фигня) молодцы что поддержали такую акцию
Притапливал за касл
Но с такой игрой нечего делать в 1/4
Даже аутсайдеры ЛЛ так не играют, в том числе на стандартах
И это уставшая Барса, не сказать, что активно бегает
Не та ветка))
И в честь Войда
Я думаю,они вместе в одной палате лежат
Во буду ржать, если сегондня еще Ливер отлетит. Останется только Арсенал.
Но уже сейчас командам из АПЛ накидали целую панамку, а визгов-то сколько было про лучшую лигу))
«Чиновники CAF некомпетентны, они клоуны. Если Сенегал нарушил правила – накажите их сразу, а не ждите 2 месяца». Сулейман Диавара о пересмотре итогов Кубка Африки
1 минуту назад
Левандовски забил 109 голов в ЛЧ – больше только у Роналду и Месси
5 минут назад
Риоло о «ПСЖ»: «Они снова фавориты ЛЧ, но стали сильнее, чем в прошлом году. С «Челси» было не доминирование, а легкая прогулка. Парижане вышли на пик – машина завелась»
6 минут назад
У Рафиньи 11+4 в 16 играх года – гол и два ассиста в матче с «Ньюкаслом». Хавбек «Барсы» забил 5 голов в 5 последних матчах
6 минут назад
«Ливерпуль» – «Галатасарай». Виртц, Салах, Осимхен играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
7 минут назад
Ямаль – самый юный игрок с 10 голами в ЛЧ. Ламин побил рекорд Мбаппе в 18 лет и 248 дней
10 минут назад
«Барселона» – «Ньюкасл». 6:2 – Левандовски сделал дубль, у Рафиньи гол и два ассиста, у Ямаля 1+1! Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Кагермазов о пенальти «Зенита» после падения Кондакова: «Даже касанием это назвать нельзя! Он как-то ударился в мою ногу... Не знаю! Но не хочу снимать с себя ответственность»
13 минут назад
«Спартак» – «Динамо». 1:0 – Ву открыл счет. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
У Ямаля 35 (21+14) очков в 39 матчах за «Барсу» в сезоне. Вингер забил «Ньюкаслу» с пенальти
25 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «Аталанта». Урбиг, Кейн и Карл в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
7 минут назад
«Тоттенхэм» – «Атлетико». Симонс и Гризманн играют. Онллайн-трансляция начнется в 23:00
7 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Холудом»
20 минут назад
Латышонок про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Зенит» всю игру контролировал, в 1-м тайме ни одного удара в створ не было»
44 минуты назад
Гарсию заменили на Араухо на 21-й минуте игры с «Ньюкаслом». Ранее защитник «Барсы» пропустил два матча из-за мышечного дискомфорта
сегодня, 18:18
Ямаль, Вальверде и Гедеш номинированы на приз лучшему футболисту марта в Ла Лиге, Гюлер и Эчеверри – на награду лучшему молодому игроку
сегодня, 18:02
Флик, Симеоне и Каштру номинированы на приз лучшему тренеру марта в Ла Лиге
сегодня, 17:55
«Это не похоже на пенальти. Игрок ставит ногу, а соперник в нее бьет. Судьям виднее, наверное». Хавбек «Динамо» Махачкала Воронин про 11-метровый в пользу «Зенита»
сегодня, 17:44
Мажич о пенальти «Краснодара» в матче с «Сочи»: «Верное решение. Это неспортивное поведение – Васильев двумя руками развернул корпус Черникова»
сегодня, 17:40
Лига Европы. 1/8 финала. «Брага» разгромила «Ференцвароша», «Лион» примет «Сельту» в четверг
сегодня, 17:24
Рекомендуем