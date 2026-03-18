«Барса» играет с «Ньюкаслом» в форме в честь Всемирного дня людей с синдромом Дауна. Шрифт на футболках разработала художница с этим диагнозом
Футболисты «Барселоны» играют с «Ньюкаслом» (3:2, второй тайм) в 1/8 финала ЛЧ в форме, посвященной Всемирному дню людей с синдромом Дауна.
Международный день человека с синдромом Дауна отмечается 21 марта, начиная с 2006 года.
«Отметьте Всемирный день людей с синдромом Дауна уникальной футболкой, которая пропагандирует инклюзивность благодаря специальному шрифту, разработанному художницей Анной Вивес с синдромом Дауна 💛.
Это дань уважения видимости и инклюзивности людей с инвалидностью ♾», – говорилось в сообщении «Барсы» в перерыве игры.
Фото: x.com/FCBarcelona
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Барселоны»
Но с такой игрой нечего делать в 1/4
Даже аутсайдеры ЛЛ так не играют, в том числе на стандартах
И это уставшая Барса, не сказать, что активно бегает
Я думаю,они вместе в одной палате лежат
Но уже сейчас командам из АПЛ накидали целую панамку, а визгов-то сколько было про лучшую лигу))