«Барса» играет с «Ньюкаслом» в форме в честь Всемирного дня людей с синдромом Дауна. Шрифт на футболках разработала художница с этим диагнозом

«Барселона» играет в форме в честь Всемирного дня людей с синдромом Дауна.

Футболисты «Барселоны» играют с «Ньюкаслом » (3:2, второй тайм) в 1/8 финала ЛЧ в форме, посвященной Всемирному дню людей с синдромом Дауна.

Международный день человека с синдромом Дауна отмечается 21 марта, начиная с 2006 года.

«Отметьте Всемирный день людей с синдромом Дауна уникальной футболкой, которая пропагандирует инклюзивность благодаря специальному шрифту, разработанному художницей Анной Вивес с синдромом Дауна 💛.

Это дань уважения видимости и инклюзивности людей с инвалидностью ♾», – говорилось в сообщении «Барсы» в перерыве игры.

