Петржела о Смолове: «Тюрьмы не желаю, желаю достойно себя вести и не бить людей. Пример Кокорина должен был раз и навсегда научить российских футболистов тому, как нельзя себя вести»

Петржела о Смолове: не желаю тюрьмы, но надо было учиться на примере Кокорина.

Властимил Петржела прокомментировал передачу дела в отношении Федора Смолова в суд.

Бывшему нападающему сборной России грозит до трех лет лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью во время драки в «Кофемании».

«Ни в коем случае не желаю Смолову тюрьмы. Желаю ему достойно себя вести и не бить людей.

Пример Кокорина должен был раз и навсегда научить российских футболистов тому, как нельзя себя вести. Жаль, что Смолов не извлек из этой ситуации никаких уроков и теперь рискует лишиться свободы», – сказал экс-тренер «Зенита».

