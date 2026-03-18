Петржела о Смолове: «Тюрьмы не желаю, желаю достойно себя вести и не бить людей. Пример Кокорина должен был раз и навсегда научить российских футболистов тому, как нельзя себя вести»
Властимил Петржела прокомментировал передачу дела в отношении Федора Смолова в суд.
Бывшему нападающему сборной России грозит до трех лет лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью во время драки в «Кофемании».
«Ни в коем случае не желаю Смолову тюрьмы. Желаю ему достойно себя вести и не бить людей.
Пример Кокорина должен был раз и навсегда научить российских футболистов тому, как нельзя себя вести. Жаль, что Смолов не извлек из этой ситуации никаких уроков и теперь рискует лишиться свободы», – сказал экс-тренер «Зенита».
Дело Смолова идет в суд: до 3 лет тюрьмы за драку в «Кофемании». Есть ли риск реального срока?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Два сапога, пара
Ничего себе он за ситуацией следит. Знает и понимает у кого мозгов нет.
Я бы посоветовал всем российским футболистам воздержаться от посещении «Кофемании».
