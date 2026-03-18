У Ямаля 35 (21+14) очков в 39 матчах за «Барсу» в сезоне. Вингер забил «Ньюкаслу» с пенальти

Ламин Ямаль забил 21-й гол в сезоне.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль набрал 35 очков по системе «гол+пас» в 39 матчах сезона за клуб.

18-летний футболист реализовал пенальти в ответном матче против «Ньюкасла » в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2, перерыв).

Теперь на счету Ямаля 21 гол и 14 голевых передач в 39 играх сезона за «Барселону»: 14+9 в 24 матчах Ла Лиги , 2+2 в 5 играх Кубка Испании, 5+3 в 8 матчах Лиги чемпионов и 0 очков в 2 матчах Суперкубка Испании.

