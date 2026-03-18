  Газизов о пенальти «Зенита»: «Я бы назвал его ВАРовским. Смысл в ЭСК обращаться? Такие 11-метровые давать…»
Газизов о пенальти «Зенита»: «Я бы назвал его ВАРовским. Смысл в ЭСК обращаться? Такие 11-метровые давать…»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на назначение пенальти в пользу «Зенита» после падения Даниила Кондакова в штрафной в игре FONBET Кубка России (1:0).

Главный арбитр Павел Кукуян после просмотра ВАР сослался «фол по неосторожности», усмотрев контакт игрока с Сосланом Кагермазовым. 

«А смысл в экспертно-судейскую комиссию обращаться? Ну обратимся, сейчас пока не знаю, но такие пенальти давать... Я бы назвал его ВАРовским.

Конечно, недовольны. Ребята вышли в экспериментальном составе, были молодые футболисты, много кто дебютировал, но «Зенит» не лучшую игру показал», – заявил Газизов.

Главный судья на то и главный, что должен посмотреть и оставить изначальное решение в силе.
Такое чувство, что на ВАРе сидит лично Миллер, и зовёт к монитору тоже он.
Позор Зениту, при мне такого не было
Стул приготовил уже?
Вот из-за таких пенальти к ВАР уже растёт негатив. Вместо того, чтобы стать инструментом справедливости ВАР стал инструментом манипуляции.
Зенит плюет на правила и смеется над здравым смыслом!
Как можно гордиться такими победами??
«ВАРовской кодекс». Уже в печати.
Ответ Рустам Мусаев_1116188171
ВОРовский
Добьём до идеально правильного написания.
"А вот, какая доля "ВАРовская"... )))
ВАРовским, с ударением на И)
