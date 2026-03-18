Газизов о пенальти «Зенита»: «Я бы назвал его ВАРовским. Смысл в ЭСК обращаться? Такие 11-метровые давать…»

Газизов о пенальти «Зенита»: я бы назвал его ВАРовским.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо » Шамиль Газизов отреагировал на назначение пенальти в пользу «Зенита » после падения Даниила Кондакова в штрафной в игре FONBET Кубка России (1:0).

Главный арбитр Павел Кукуян после просмотра ВАР сослался «фол по неосторожности», усмотрев контакт игрока с Сосланом Кагермазовым.

«А смысл в экспертно-судейскую комиссию обращаться? Ну обратимся, сейчас пока не знаю, но такие пенальти давать... Я бы назвал его ВАРовским.

Конечно, недовольны. Ребята вышли в экспериментальном составе, были молодые футболисты, много кто дебютировал, но «Зенит» не лучшую игру показал», – заявил Газизов.