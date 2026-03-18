Газизов о пенальти «Зенита»: «Я бы назвал его ВАРовским. Смысл в ЭСК обращаться? Такие 11-метровые давать…»
Газизов о пенальти «Зенита»: я бы назвал его ВАРовским.
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отреагировал на назначение пенальти в пользу «Зенита» после падения Даниила Кондакова в штрафной в игре FONBET Кубка России (1:0).
Главный арбитр Павел Кукуян после просмотра ВАР сослался «фол по неосторожности», усмотрев контакт игрока с Сосланом Кагермазовым.
«А смысл в экспертно-судейскую комиссию обращаться? Ну обратимся, сейчас пока не знаю, но такие пенальти давать... Я бы назвал его ВАРовским.
Конечно, недовольны. Ребята вышли в экспериментальном составе, были молодые футболисты, много кто дебютировал, но «Зенит» не лучшую игру показал», – заявил Газизов.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
Такое чувство, что на ВАРе сидит лично Миллер, и зовёт к монитору тоже он.
Как можно гордиться такими победами??
"А вот, какая доля "ВАРовская"... )))