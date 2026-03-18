Летексье после ВАР назначил пенальти в пользу «Барсы» в игре с «Ньюкаслом» – Триппьер тянул Рафинью за руку в штрафной
«Барселона» забила «Ньюкаслу» с пенальти.
«Барселона» заработала пенальти в ответном матче с «Ньюкаслом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2, перерыв).
На 3-й добавленной к первому тайму минуте вингер каталонцев Рафинья Диас упал в штрафной площади соперника – Киран Триппьер тянул его за руку, когда Фермин Лопес делал прострел. Главный арбитр встречи Франсуа Летексье посмотрел повтор эпизода по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый, а также показал англичанину желтую карточку.
Фото: скриншот трансляции
Ламин Ямаль забил с точки и сделал счет 3:2.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
А фол был железный.
Ньюкасл играет неплохо в этой серии, но второй матч подряд привозят сами себе тупейшие пенальти.
Голы с пенальти: 1
Празднования: 4
Тут не за майку тянули как Мбаппе, а за руку держали двумя руками. Скрин уже запоздавший когда Трипье отпускал, а Рафинья падал