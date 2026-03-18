  • Летексье после ВАР назначил пенальти в пользу «Барсы» в игре с «Ньюкаслом» – Триппьер тянул Рафинью за руку в штрафной
64

Летексье после ВАР назначил пенальти в пользу «Барсы» в игре с «Ньюкаслом» – Триппьер тянул Рафинью за руку в штрафной

«Барселона» забила «Ньюкаслу» с пенальти.

«Барселона» заработала пенальти в ответном матче с «Ньюкаслом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2, перерыв).

На 3-й добавленной к первому тайму минуте вингер каталонцев Рафинья Диас упал в штрафной площади соперника – Киран Триппьер тянул его за руку, когда Фермин Лопес делал прострел. Главный арбитр встречи Франсуа Летексье посмотрел повтор эпизода по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый, а также показал англичанину желтую карточку.

Фото: скриншот трансляции

Ламин Ямаль забил с точки и сделал счет 3:2. 

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Успел бы Рафинья или нет, мы не узнаем
А фол был железный.
Вот кто-нибудь может объяснить зачем Трипьер тянул за руку Рафинью ?

Ньюкасл играет неплохо в этой серии, но второй матч подряд привозят сами себе тупейшие пенальти.
Ответ Кирилл
потому что проиграл позицию и в скорости
Ответ Кирилл
Инстинктивно. Очевидно же! Многие так делают.
Точно такой же пенальти на Эланга не назначили
Ответ Pato07
Комментарий скрыт
Ответ A.B.W.
Комментарий скрыт
себе проверь вась)
Явный пеналь. Как реф сразу это не увидел- загадка
Триппер вроде опытнейший футболёр, нахрена было так тянуть явно. И это при том что Рафинья всё равно бы не добрался до мяча.
Ответ Евгений Сидоров
Вполне мог добраться, он затормозил его еще до передачи в штрафную
Ответ Евгений Сидоров
Это нам на замедленном повторе очевидно, а там доли секунды на оценку и принятие решения
Марокканец гвинейский.
Голы с пенальти: 1
Празднования: 4
Позорище негрейровское, даже Ньюкасл без судейского допинга обыграть не могут.
Ответ Real_v_dushe
😂🤡
Вчера Мбаппе за майку тянули плюс-минус также
Ответ vaniaEee
Сразу видно, матч не смотришь.

Тут не за майку тянули как Мбаппе, а за руку держали двумя руками. Скрин уже запоздавший когда Трипье отпускал, а Рафинья падал
А зачем на ВАР вообще люди нужны, там же пенальти железный, ещё и 10 повторов пересмотрел сам:)
Ну по пенальти там только один вопрос - почему не сразу?
