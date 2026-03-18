  • Угальде влетел шипами в лодыжку Рикардо в 1-м тайме игры «Спартак» – «Динамо». Левников показал форварду желтую
60

Угальде влетел шипами в лодыжку Рикардо в 1-м тайме игры «Спартак» – «Динамо». Левников показал форварду желтую

Угальде ударил шипами в щиколотку игроку «Динамо» и не был удален.

Манфред Угальде рисковал получить красную карточку в матче с «Динамо» в Фонбет Кубке России.

На 34-й минуте форвард «Спартака» шипами попал в область щиколотки Давиду Рикардо в центре поля. Главный судья Кирилл Левников ограничился желтой карточкой.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Спартак» – «Динамо». Угальде и Тюкавин играют. Онлайн-трансляция

И что делать с Челестини? 17180 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Нгамале прыгнул шипами денисову на голеностоп. Ни жёлтой, ни новости на спортсе
Загавар!!!!!!!
Обратил внимание как комментаторы топят против Спартака.в каждом моменте им желтые мерещатся, видимо новое указание от руководства, типо и Спартаку подсуживают.Лучше про пенку зенита и отсутствие пенки у Динамо Мх рассказали бы
Согласен...Какие жёлтые?Тут явная красная карточка
Но фанаты Спартака живут в отдельном мирке)))
Если бы так в Барко влетели бы ,то уже бы ныли бы тут.

Ну а топить против Спартака не грех)Позорный клубишко как никак.То на допинге попадаются ( как в истории с Титовым) ,то тратят чуть меньше Зенита , при этом сидят с нулем трофеев)
А что ты скажешь на счет пенальти в матче Динамо Мхч-Зенит?
Уверенное 1000000% пенальти?
Я совсем перестал разбираться в судействе. Решения непоследовательные, отвратительные. Как хотят,так и судят, позор. И для этого внедряли вар?
Нет, такого не может быть, чтоб плохое судейство. Это просто тянут Зенит. Сейчас вон вытянули, не удалив Угальде.
А раньше разбирался?😄
Давали в последних турах за схожие эпизоды красные... Почему тут даже ВАР не позвал посмотреть? Судьи очень непоследовательны, если это не красная, то и до этого не стоило их давать направо-налево!
Насколько я понимаю для тех многочисленных индивидов, которые кричали про красную карточку Венлелу в прошлом матче - здесь как минимум 2 красные карточки?
Ну так что надо венделу было показывать карточку?
Конечно надо за умышленный удар ногой по ребрам, когда мяч уже покинул поле.
Особенно “оправдывает” Угальде и Левникова, что спартаковец не играл в мяч, который был для него вне зоны доступа. То есть это не игра в футбол. Как-то так можно объяснить и молчание вар-ягнят.
Так то высоко ударил и ногу не пытался убрать. На кк похже
А Мелёхин вообще уверенно первым был на мяче и сыграл в мяч и получил КК))
Если бы красная, ну ок, хотя по модным трактовкам, это попытка сыграть в мяч и он не хотел фолить))))
Материалы по теме
«Спартак» – «Динамо». 1:0 – Ву открыл счет. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Спартак» играет с «Динамо» в ответном матче
сегодня, 17:46Live
Карседо об ответной игре с «Динамо»: «Спартак» настроен исключительно на победу, чтобы пройти дальше. Мы видели на примере других матчей, как это можно сделать»
сегодня, 17:29
Рекомендуем
Главные новости
Жоан Гарсия травмировал ногу в конце игры «Барселоны» с «Ньюкаслом»
4 минуты назад
37-летний Левандовски – самый возрастной игрок с дублем в матче ЛЧ и голами в плей-офф. Форвард «Барсы» обогнал Филиппо Индзаги
5 минут назад
Вспомните, кто играл и в «ПСЖ», и в «Челси» в этом веке? Назовите редкого игрока
9 минут назадТесты и игры
«Барселона» забила 7 голов в ЛЧ впервые с 2016 года
10 минут назад
У Рафиньи 12+4 в 16 играх года – дубль и два ассиста в матче с «Ньюкаслом». Хавбек «Барсы» забил 6 голов в 5 последних матчах
14 минут назад
«Барселона» – «Ньюкасл». 7:2 – у Рафиньи дубль и два ассиста, Левандовски забил дважды, у Ямаля 1+1! Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
«Чиновники CAF некомпетентны, они клоуны. Если Сенегал нарушил правила – накажите их сразу, а не ждите 2 месяца». Сулейман Диавара о пересмотре итогов Кубка Африки
18 минут назад
Левандовски забил 109 голов в ЛЧ – больше только у Роналду и Месси
22 минуты назад
«Ливерпуль» – «Галатасарай». Виртц, Салах, Осимхен играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
24 минуты назад
Ямаль – самый юный игрок с 10 голами в ЛЧ. Ламин побил рекорд Мбаппе в 18 лет и 248 дней
27 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Агаларов после 0:1: «Надоело обсуждать судейство. «Махачкала» не уступала «Зениту», а моментами даже была лучше. Мы не заслужили поражения»
6 минут назад
Риоло о «ПСЖ»: «Они снова фавориты ЛЧ, но стали сильнее, чем в прошлом году. С «Челси» было не доминирование, а легкая прогулка. Парижане вышли на пик – машина завелась»
23 минуты назад
«Бавария» – «Аталанта». Урбиг, Кейн и Карл в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
24 минуты назад
«Тоттенхэм» – «Атлетико». Симонс и Гризманн играют. Онллайн-трансляция начнется в 23:00
24 минуты назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Холудом»
37 минут назад
Латышонок про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Зенит» всю игру контролировал, в 1-м тайме ни одного удара в створ не было»
сегодня, 18:38
Гарсию заменили на Араухо на 21-й минуте игры с «Ньюкаслом». Ранее защитник «Барсы» пропустил два матча из-за мышечного дискомфорта
сегодня, 18:18
Ямаль, Вальверде и Гедеш номинированы на приз лучшему футболисту марта в Ла Лиге, Гюлер и Эчеверри – на награду лучшему молодому игроку
сегодня, 18:02
Флик, Симеоне и Каштру номинированы на приз лучшему тренеру марта в Ла Лиге
сегодня, 17:55
«Это не похоже на пенальти. Игрок ставит ногу, а соперник в нее бьет. Судьям виднее, наверное». Хавбек «Динамо» Махачкала Воронин про 11-метровый в пользу «Зенита»
сегодня, 17:44
Рекомендуем