Латышонок про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Зенит» всю игру контролировал, в 1-м тайме ни одного удара в створ не было»

Латышонок о победе над «Динамо» Махачкала: «Зенит» все контролировал.

Евгений Латышонок высказался о победе над «Динамо » Махачкала (1:0) в FONBET Кубке России.

«Мы, в принципе, всю игру контролировали. В первом тайме ни одного удара в створ не было, если не ошибаюсь. Во втором тайме силы уже закончились, активность упала.

Когда с центра поля во втором тайме пытался игрок перебросить, я видел, что будет бить. Заранее стал бежать», – сказал голкипер «Зенита ».

