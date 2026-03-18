  • Кондаков о пенальти «Зенита»: «Почувствовал касание носка и не понял: ударил ли я в игрока, он ли сфолил на мне или я в землю ударил. Стало больно, поэтому и упал»
57

Кондаков о пенальти «Зенита»: «Почувствовал касание носка и не понял: ударил ли я в игрока, он ли сфолил на мне или я в землю ударил. Стало больно, поэтому и упал»

Кондаков о пенальти с «Махачкалой»: почувствовал касание, стало больно, я упал.

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков высказался о заработанном пенальти в игре с «Динамо» Махачкала.

Полуфинальный матч Пути регионов FONBET Кубка России завершился победой петербуржцев со счетом 1:0. Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил 11-метровый удар в концовке 1-го тайма. Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Судья после просмотра ВАР сослался «фол по неосторожности», усмотрев контакт игрока с Сосланом Кагермазовым

– Ключевой момент с пенальти случился именно с тобой. Расскажи, как чувствовал этот эпизод.

– Не знаю, просто пошел в обводку, мяч в середину убрал, хотел пробить.

Честно, сам не понял, почувствовал касание носка и не понял: ударил ли я в игрока, он ли сфолил на мне или я в землю ударил. Стало больно, поэтому и упал, – сказал Кондаков.

Источник: «Матч ТВ»
По крайней мере честнее, чем сельдереич.
Откуда знаешь что честен?
По крайней мере честнее, чем сельдереич.
Откуда знаешь что честен?
Ответ Геннадий Киселев
По крайней мере честнее, чем сельдереич.
Ну перестаньте, это крайне некрасиво, даже переиначивать фамилии, а тем более оскорблять по каким-то признакам это и есть дискриминация. Тем более он мясо чаще чем вы едите, он сам говорил.
Да к тебе вопросов нет. Вопросы к судьям и к трактовкам. Касание-то было, просто фол ли это...

P.S.: Кондаков хорош. Приятно смотреть. Косяки простительны, зато играет уверенно, активно, как и до этого травмированный Шилов. Молодцы ребята.
Ответ NIКITA
Да к тебе вопросов нет. Вопросы к судьям и к трактовкам. Касание-то было, просто фол ли это... P.S.: Кондаков хорош. Приятно смотреть. Косяки простительны, зато играет уверенно, активно, как и до этого травмированный Шилов. Молодцы ребята.
Касание только болельщики Зенита увидели
Ответ Pelerin
Касание только болельщики Зенита увидели
Ну так оно было, просто на повторе, который показали, не видно, но в тг каналах уже снимок есть, другое дело, что, скорее, игрок Зенита ударился о ногу, а не наоборот, странный пенальти
Кукуян : почувствовал в кармане кучу банкнот . То ли я их туда закинул , то ли подкинули . Было приятно .
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Кукуян : почувствовал в кармане кучу банкнот . То ли я их туда закинул , то ли подкинули . Было приятно .
Комментарий удален модератором
Ответ Dane Rossi
Комментарий удален модератором
Данечка, девочка, а какая статья закона (и какого закона) была нарушена? Расскажи, плз.
За такое интервью в клубе могут и оштрафовать
Ответ Grisha U
За такое интервью в клубе могут и оштрафовать
И ещё одного бразильца купить.
По-моему, отличная формулировка эпизода для ЭСК!
Ответ Гамарджоба Генацвале
По-моему, отличная формулировка эпизода для ЭСК!
Мы так и не поняли, игрок попал в газон в игрока или его задел игрок Динамо. Это пенальти! (с) ЭСК
Ответ Удар Кержакова
Мы так и не поняли, игрок попал в газон в игрока или его задел игрок Динамо. Это пенальти! (с) ЭСК
если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое
ну пощадите парня. не может же он прямым текстом сказать, что пеналь левый! фактически он и так это признал.
Ответ dedushka
ну пощадите парня. не может же он прямым текстом сказать, что пеналь левый! фактически он и так это признал.
А ему откуда знать? Он реально видит, откуда касание идет?
ты сам-то играл, бро?
А ему откуда знать? Он реально видит, откуда касание идет?
ты сам-то играл, бро?
пенальти не было, вар футбол отвратителен, а Семак аут это блевотина со стадиона
молодого не надо травить, он не симулировал, тупо споткнулся обо что то там
Пенальти просто комичный, но самое печальное, что в эпоху ВАР такие тоже ставят. Технически-то что: игрок Динамо по мячу не сыграл, ногу поставил, по ней вдарил Кондаков. Я такие и в АПЛ видел. Надо что-то с правилами делать, потому что вот такое или то, за что в матче Монако с Брестом поставили - это не футбол, а порнография какая-то.

Ну а Сергей Богданович нуждается в отдыхе вне Зенита. С такими игроками такую вату катать, чтобы потом пенальти только и был поводом для обсуждений - это позорище.
споткнулся о газовую трубу, которая заботливо проходила по полю Крестовского
У меня было такое, шел с дня рождения друга и асфальт мне по роже дал.
Ответ Dmitry Zhuravlyov
У меня было такое, шел с дня рождения друга и асфальт мне по роже дал.
— Что первым бросается в глаза на выходе из ресторана после дня рождения друга?
— Асфальт.
©
Материалы по теме
Ларин об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Два бывших футболиста доказывают мне, что это пенальти. Вы клоуны»
сегодня, 17:58
«Это не похоже на пенальти. Игрок ставит ногу, а соперник в нее бьет. Судьям виднее, наверное». Хавбек «Динамо» Махачкала Воронин про 11-метровый в пользу «Зенита»
сегодня, 17:44
«Куда ж без этого». «Динамо» Махачкала отреагировало на пенальти «Зенита» гифкой со смеющимся Евсеевым
сегодня, 17:18Фото
Экс-судья Николаев о пенальти в пользу «Зенита»: «Очень легковесный. Не вижу, чтобы защитник что-то неправомерное делал. Ни один повтор не убеждает, было ли касание»
сегодня, 17:15
Рекомендуем
Главные новости
Жоан Гарсия травмировал ногу в конце игры «Барселоны» с «Ньюкаслом»
6 минут назад
37-летний Левандовски – самый возрастной игрок с дублем в матче ЛЧ и голами в плей-офф. Форвард «Барсы» обогнал Филиппо Индзаги
7 минут назад
Вспомните, кто играл и в «ПСЖ», и в «Челси» в этом веке? Назовите редкого игрока
11 минут назадТесты и игры
«Барселона» забила 7 голов в ЛЧ впервые с 2016 года
12 минут назад
У Рафиньи 12+4 в 16 играх года – дубль и два ассиста в матче с «Ньюкаслом». Хавбек «Барсы» забил 6 голов в 5 последних матчах
16 минут назад
«Барселона» – «Ньюкасл». 7:2 – у Рафиньи дубль и два ассиста, Левандовски забил дважды, у Ямаля 1+1! Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
«Чиновники CAF некомпетентны, они клоуны. Если Сенегал нарушил правила – накажите их сразу, а не ждите 2 месяца». Сулейман Диавара о пересмотре итогов Кубка Африки
20 минут назад
Левандовски забил 109 голов в ЛЧ – больше только у Роналду и Месси
24 минуты назад
«Ливерпуль» – «Галатасарай». Виртц, Салах, Осимхен играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
26 минут назад
Ямаль – самый юный игрок с 10 голами в ЛЧ. Ламин побил рекорд Мбаппе в 18 лет и 248 дней
29 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Агаларов после 0:1: «Надоело обсуждать судейство. «Махачкала» не уступала «Зениту», а моментами даже была лучше. Мы не заслужили поражения»
8 минут назад
Риоло о «ПСЖ»: «Они снова фавориты ЛЧ, но стали сильнее, чем в прошлом году. С «Челси» было не доминирование, а легкая прогулка. Парижане вышли на пик – машина завелась»
25 минут назад
«Бавария» – «Аталанта». Урбиг, Кейн и Карл в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
26 минут назад
«Тоттенхэм» – «Атлетико». Симонс и Гризманн играют. Онллайн-трансляция начнется в 23:00
26 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Холудом»
39 минут назад
Латышонок про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Зенит» всю игру контролировал, в 1-м тайме ни одного удара в створ не было»
сегодня, 18:38
Гарсию заменили на Араухо на 21-й минуте игры с «Ньюкаслом». Ранее защитник «Барсы» пропустил два матча из-за мышечного дискомфорта
сегодня, 18:18
Ямаль, Вальверде и Гедеш номинированы на приз лучшему футболисту марта в Ла Лиге, Гюлер и Эчеверри – на награду лучшему молодому игроку
сегодня, 18:02
Флик, Симеоне и Каштру номинированы на приз лучшему тренеру марта в Ла Лиге
сегодня, 17:55
«Это не похоже на пенальти. Игрок ставит ногу, а соперник в нее бьет. Судьям виднее, наверное». Хавбек «Динамо» Махачкала Воронин про 11-метровый в пользу «Зенита»
сегодня, 17:44
Рекомендуем