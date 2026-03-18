Кондаков о пенальти «Зенита»: «Почувствовал касание носка и не понял: ударил ли я в игрока, он ли сфолил на мне или я в землю ударил. Стало больно, поэтому и упал»

Кондаков о пенальти с «Махачкалой»: почувствовал касание, стало больно, я упал.

Полузащитник «Зенита » Даниил Кондаков высказался о заработанном пенальти в игре с «Динамо » Махачкала.

Полуфинальный матч Пути регионов FONBET Кубка России завершился победой петербуржцев со счетом 1:0. Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил 11-метровый удар в концовке 1-го тайма. Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Судья после просмотра ВАР сослался «фол по неосторожности», усмотрев контакт игрока с Сосланом Кагермазовым .

– Ключевой момент с пенальти случился именно с тобой. Расскажи, как чувствовал этот эпизод.

– Не знаю, просто пошел в обводку, мяч в середину убрал, хотел пробить.

Честно, сам не понял, почувствовал касание носка и не понял: ударил ли я в игрока, он ли сфолил на мне или я в землю ударил. Стало больно, поэтому и упал, – сказал Кондаков.