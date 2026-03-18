Кондаков о пенальти «Зенита»: «Почувствовал касание носка и не понял: ударил ли я в игрока, он ли сфолил на мне или я в землю ударил. Стало больно, поэтому и упал»
Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков высказался о заработанном пенальти в игре с «Динамо» Махачкала.
Полуфинальный матч Пути регионов FONBET Кубка России завершился победой петербуржцев со счетом 1:0. Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил 11-метровый удар в концовке 1-го тайма. Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Судья после просмотра ВАР сослался «фол по неосторожности», усмотрев контакт игрока с Сосланом Кагермазовым.
– Ключевой момент с пенальти случился именно с тобой. Расскажи, как чувствовал этот эпизод.
– Не знаю, просто пошел в обводку, мяч в середину убрал, хотел пробить.
Честно, сам не понял, почувствовал касание носка и не понял: ударил ли я в игрока, он ли сфолил на мне или я в землю ударил. Стало больно, поэтому и упал, – сказал Кондаков.
P.S.: Кондаков хорош. Приятно смотреть. Косяки простительны, зато играет уверенно, активно, как и до этого травмированный Шилов. Молодцы ребята.
молодого не надо травить, он не симулировал, тупо споткнулся обо что то там
Ну а Сергей Богданович нуждается в отдыхе вне Зенита. С такими игроками такую вату катать, чтобы потом пенальти только и был поводом для обсуждений - это позорище.
— Асфальт.
©