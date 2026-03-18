Барколя выбыл на месяц из-за растяжения связок голеностопа. Вингер «ПСЖ» пропустит оба матча в 1/4 финала ЛЧ
Брэдли Барколя пропустит несколько недель из-за травмы.
Вингер «ПСЖ» Брэдли Барколя получил травму в ответном матче против «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).
Французский футболист был заменен на 59-й минуте этой встречи.
Сегодня парижский клуб сообщил, что у Барколя выявлено серьезное растяжение связок правого голеностопа и указал, что он будет недоступен «в течение следующих нескольких недель».
L’Equipe пишет, что игрок выбыл примерно на месяц. Вероятно, он пропустит оба матча в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
Только форму набрал , начал забивать в каждом матче…печаль..
Потеря
Dembele, Doue, Kvara.
Там у Челси 2:8 общий счёт? Это как флэшбек из прошлого
