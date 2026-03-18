Семак об 1:0 с «Динамо» Махачкала: «За эту победу абсолютно не стыдно, она заслуженная. Пенальти тоже нужно заработать. Создать момент, на который бы судьи подумали…»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над махачкалинским «Динамо» в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:0).
Единственный гол в матче забил Джон Дуран с пенальти, назначенного за фол Сослана Кагермазова на Данииле Кондакове.
«За эту победу абсолютно не стыдно. Она абсолютно заслуженная. Естественно, мы хотели забить и с игры. Моменты для этого были. Был прекрасный момент и у Дивеева, и выход один на один у Луиса [Энрике]… Нужно реализовывать. Но мы играли против «Махачкалы», что почти не пропускает, не надо их недооценивать.
У нас реализация пока хромает. Хотелось бы более уверенно выигрывать, безусловно. Но сегодня не получилось, к сожалению. Пенальти же тоже нужно заработать. Создать момент, на который бы судьи подумали… Много атакуем. Команды, которые больше атакуют, больше бьют пенальти. Это понятно, думаю», – сказал Семак.
з.ы. Пенальти на Кондакове не было, а вот фол на игроке Динамо был, когда в него Караваев влетел после удара. Нам такой против Спартака поставили недавно. По сути Зенит должен был вылетать сегодня.
Что там создавать? В любой непонятной ситуации в штрафной - падай. А там судьи и подумают, и придумают, и оправданий 2 тома подвезут.