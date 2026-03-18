  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак об 1:0 с «Динамо» Махачкала: «За эту победу абсолютно не стыдно, она заслуженная. Пенальти тоже нужно заработать. Создать момент, на который бы судьи подумали…»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над махачкалинским «Динамо» в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:0).

Единственный гол в матче забил Джон Дуран с пенальти, назначенного за фол Сослана Кагермазова на Данииле Кондакове.

«За эту победу абсолютно не стыдно. Она абсолютно заслуженная. Естественно, мы хотели забить и с игры. Моменты для этого были. Был прекрасный момент и у Дивеева, и выход один на один у Луиса [Энрике]… Нужно реализовывать. Но мы играли против «Махачкалы», что почти не пропускает, не надо их недооценивать.

У нас реализация пока хромает. Хотелось бы более уверенно выигрывать, безусловно. Но сегодня не получилось, к сожалению. Пенальти же тоже нужно заработать. Создать момент, на который бы судьи подумали… Много атакуем. Команды, которые больше атакуют, больше бьют пенальти. Это понятно, думаю», – сказал Семак. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
logoЗенит
logoFONBET Кубок России
logoИгорь Дивеев
logoЛуис Энрике Андре
logoсудьи
160 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучше бы не говорил ничего
Ответ Ббб Длд
Кто смотрел это пиршество футбола, ликующую физиономию Миллера показывали?
Ответ Маржин Коля
Комментарий скрыт
Семак, боже, во что ты превратился..
Ответ Влад Безруков
Да уж, скажи мне кто, лет двадцать назад, как и что он будет говорить и кого представлять, в лицо бы плюнул этому человеку)
Ответ Влад Безруков
Готовый депутат и чиновник 🤷
Вот был же такой уважаемый человек, но эти несколько лет даже такой запас умудрились свести на нет.
Ответ Alexander Kalaboutin
Нет ничего невозможного!!!🤣
Ответ Alexander Kalaboutin
Сережа после Зенита закончит с футболом вообще, все понятно с ним
На пенальти тоже нужно заработать (с) Кукуян
Ответ Grisha U
А как он красиво оговорился: заказывается пенальти ворота Динамо Махачкалы
Ну что взять с сeльдерея..
Ответ napalm-death
Комментарий скрыт
Руководство вам не стыдно?! Команда играет непонятно во что. Какие-то левые пенальти, оффсайды. Игры нет. Балтика оба матча была лучше, странно отменили гол. Пенальти какие-то. Вот сегодня это эпик. И близко фола нет, ставят. Неужели вы настолько не верите в Серёжу Семака, что против Махачкалы нужна помощь судей?! Против дубля практически Махачкалы. Игры нет, смотреть противно, такие пенальти не красят клуб. Стыдно. Пока Семак у руля за эту команду не хочется переживать. УЖАС

з.ы. Пенальти на Кондакове не было, а вот фол на игроке Динамо был, когда в него Караваев влетел после удара. Нам такой против Спартака поставили недавно. По сути Зенит должен был вылетать сегодня.
ПХАХАХАХАХАХ ну это дурдом, у Семака вообще совесть уже отрафировалась за эти годы, уже воспринимает такое судейство как нормальное... ужас
Ответ ISEEDEADPEOPLE
Согласен, только АтрОфировалась.
Человек уже третий год в овощной вселенной.но Семаковеры будут защищать и напоминать о 6 чемпионствах
Создать момент, на который бы судьи подумали…
-------------
Что там создавать? В любой непонятной ситуации в штрафной - падай. А там судьи и подумают, и придумают, и оправданий 2 тома подвезут.
Последние новости
Агаларов после 0:1: «Надоело обсуждать судейство. «Махачкала» не уступала «Зениту», а моментами даже была лучше. Мы не заслужили поражения»
7 минут назад
Риоло о «ПСЖ»: «Они снова фавориты ЛЧ, но стали сильнее, чем в прошлом году. С «Челси» было не доминирование, а легкая прогулка. Парижане вышли на пик – машина завелась»
24 минуты назад
«Бавария» – «Аталанта». Урбиг, Кейн и Карл в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
25 минут назад
«Тоттенхэм» – «Атлетико». Симонс и Гризманн играют. Онллайн-трансляция начнется в 23:00
25 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Холудом»
39 минут назад
Латышонок про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Зенит» всю игру контролировал, в 1-м тайме ни одного удара в створ не было»
сегодня, 18:38
Гарсию заменили на Араухо на 21-й минуте игры с «Ньюкаслом». Ранее защитник «Барсы» пропустил два матча из-за мышечного дискомфорта
сегодня, 18:18
Ямаль, Вальверде и Гедеш номинированы на приз лучшему футболисту марта в Ла Лиге, Гюлер и Эчеверри – на награду лучшему молодому игроку
сегодня, 18:02
Флик, Симеоне и Каштру номинированы на приз лучшему тренеру марта в Ла Лиге
сегодня, 17:55
«Это не похоже на пенальти. Игрок ставит ногу, а соперник в нее бьет. Судьям виднее, наверное». Хавбек «Динамо» Махачкала Воронин про 11-метровый в пользу «Зенита»
сегодня, 17:44
Рекомендуем