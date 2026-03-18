Семак об 1:0 с «Динамо» Махачкала: «За эту победу абсолютно не стыдно, она заслуженная. Пенальти тоже нужно заработать. Создать момент, на который бы судьи подумали…»

Семак о победе над махачкалинским «Динамо»: абсолютно не стыдно.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак высказался о победе над махачкалинским «Динамо » в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:0).

Единственный гол в матче забил Джон Дуран с пенальти , назначенного за фол Сослана Кагермазова на Данииле Кондакове.

«За эту победу абсолютно не стыдно. Она абсолютно заслуженная. Естественно, мы хотели забить и с игры. Моменты для этого были. Был прекрасный момент и у Дивеева , и выход один на один у Луиса [Энрике]… Нужно реализовывать. Но мы играли против «Махачкалы», что почти не пропускает, не надо их недооценивать.

У нас реализация пока хромает. Хотелось бы более уверенно выигрывать, безусловно. Но сегодня не получилось, к сожалению. Пенальти же тоже нужно заработать. Создать момент, на который бы судьи подумали… Много атакуем. Команды, которые больше атакуют, больше бьют пенальти. Это понятно, думаю», – сказал Семак.