Гарсию заменили на Араухо на 21-й минуте игры с «Ньюкаслом». Ранее защитник «Барсы» пропустил два матча из-за мышечного дискомфорта

Гарсию заменили на 21-й минуте игры с «Ньюкаслом».

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия покинул поле на 21-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом » (2:2, первый тайм).

Испанца заменил Рональд Араухо.

Гарсия был выведен из стартового состава в первом матче с «сороками» (1:1) из-за мышечного дискомфорта, а также пропустил игру против «Севильи» (5:2). У футболиста было растяжение задней поверхности бедра, пишет Marca.

