«Барселона» после ошибки Ямаля пропустила от «Ньюкасла». Вингер пяткой отдавал пас возле своей штрафной – Холл перехватил

Ямаль потерял мяч возле своей штрафной – «Ньюкасл» забил «Барселоне».

Ламин Ямаль допустил ошибку, приведшую к голу в ворота «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».

Вингер попытался не глядя отдать пас пяткой рядом со своей штрафной и допустил потерю. Льюис Холл совершил перехват, отдал мяч Харви Барнсу , а тот прострелил в сторону дальней штанги. Энтони Эланга сравнял счет – 2:2.

Изображение: кадр из трансляции Okko

