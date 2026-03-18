Женская сборная Ирана вернулась на родину. Одна из футболисток улыбнулась и помахала рукой в камеру перед отъездом автобуса из Турции
Футболистки женской сборной Ирана вернулись на родину после турнира в Австралии.
Напомним, ранее шесть игроков и один член персонала женской сборной Ирана запросили убежище в Австралии и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее пятеро из них решили вернуться на родину.
Большая часть команды во вторник прилетела в Стамбул, а сегодня утром вылетела в Ыгдыр на востоке Турции. Там футболистки пересели на автобус, на котором пересекли границу с Ираном. Одна из них улыбнулась и помахала рукой в телекамеру перед отъездом.
Две оставшиеся в Австралии футболистки сборной Ирана начали тренироваться с «Брисбен Роар». Иранки поблагодарили клуб
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Reuters
Это пока так всё хорошо, узнать бы их судьбу спустя месяц-два, вот тогда и можно делать выводы.
Долго они летели
