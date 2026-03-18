  У Рафиньи 12+4 в 16 играх года – дубль и два ассиста в матче с «Ньюкаслом». Хавбек «Барсы» забил 6 голов в 5 последних матчах
У Рафиньи 12+4 в 16 играх года – дубль и два ассиста в матче с «Ньюкаслом». Хавбек «Барсы» забил 6 голов в 5 последних матчах

Рафинья забил 5-й и 6-й голы в пяти матчах.

Рафинья продолжает забивать за «Барселону».

Полузащитник «блауграны» открыл счет на 6-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». Во втором тайме Рафинья ассистировал Фермину Лопесу и Роберту Левандовскому, а затем оформил дубль.

Это были 5-й и 6-й голы бразильца в последних пяти встречах во всех турнирах. Ранее он сделал хет-трик с «Севильей» (5:2) в Ла Лиге и забил «Атлетико» (3:0) в Кубке Испании.

Всего на счету Рафиньи 12+4 по системе «гол+пас» в 16 матчах этого года.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию сегодняшней игры.

Лучший бразилец !!!
Ответ cektor
Лучший после Ямаля в Барсе, с прошлого сезона 😆
Питчер маленькая девочка оказывается, закрыл комменты
Ответ truboprovodchik2019
Зачем так девочек оскорбляешь? Он блошка
Ответ Сергей Железняков
В таком ключе незнакомому человеку пишете и ещё удивляетесь, что в ЧС. Что в голове у людей))
Очень вовремя набрал форму, дальше надеюсь без травм
Там еще забил
2+2, заработал пенальти
А для Елагина лучший Фермин))
