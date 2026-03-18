Семак про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Зенит» победил заслуженно, но хотелось бы больше реализации и более уверенной игры»

Сергей Семак: заслуженная победа над «Динамо» Махачкала.

Сергей Семак прокомментировал победу над «Динамо » Махачкала (1:0) в FONBET Кубке России.

– Насколько ход встречи соответствовал ожиданиям перед матчем?

– Ход встречи полностью соответствовал ожиданиями. Понятно, что «Динамо» – организованная команда, играет хорошо в обороне. Поэтому нам нужно было забивать раньше – и желательно не один мяч, чтобы было спокойнее. Конечно, любой рикошет мог изменить ход матча.

Победили заслуженно, но хотелось бы больше реализации и более уверенной игры, – сказал главный тренер «Зенита ».