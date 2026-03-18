Ямаль, Вальверде и Гедеш номинированы на приз лучшему футболисту марта в Ла Лиге, Гюлер и Эчеверри – на награду лучшему молодому игроку

Ямаль и Вальверде претендуют на приз игроку месяца в Ла Лиге.

Ла Лига огласила список номинантов на приз лучшему игроку месяца.

На награду по итогам марта претендуют пять футболистов:

Санти Комесанья («Вильярреал») – 245 минут на поле, 2 ассиста, 8 выигранных единоборств, точность пасов – 86%;

Карлос Эспи («Леванте ») – 183 минуты на поле, 4 гола, 9 выигранных единоборств, точность пасов – 75%;

Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад») – 188 минут на поле, 2 гола, 4 выигранных единоборства, точность пасов – 86,8%;

Ламин Ямаль («Барселона») – 186 минут на поле, 4 гола, 9 выигранных единоборств, точность пасов – 80%;

Федерико Вальверде («Реал») – 238 минут на поле, 2 гола, 7 выигранных единоборств, точность пасов – 92,3%.

На награду лучшему игроку месяца в возрасте до 23 лет номинированы Арда Гюлер («Реал»), Клаудио Эчеверри («Жирона»), Пау Наварро («Вильярреал»), Хоакин Мартинес Гауна («Севилья») и Виктор Муньос Вильянуэва («Осасуна»).