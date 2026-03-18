Флик, Симеоне и Каштру номинированы на приз лучшему тренеру марта в Ла Лиге
Названы номинанты на приз лучшему тренеру месяца в Ла Лиге.
На награду по итогам марта претендуют:
– Диего Симеоне («Атлетико», 2 победы в 2 матчах);
– Ханси Флик («Барселона», 2 победы в 2 матчах);
– Луиш Каштру («Леванте», 2 ничьих в 2 матчах).
Победители будут определены в результате голосования на официальном сайте Ла Лиги.
И что делать с Челестини?16173 голоса
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Ла Лиги
