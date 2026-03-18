«Это не похоже на пенальти. Игрок ставит ногу, а соперник в нее бьет. Судьям виднее, наверное». Хавбек «Динамо» Махачкала Воронин про 11-метровый в пользу «Зенита»
Никита Воронин высказался об одиннадцатиметровом в пользу «Зенита», назначенном после падения Даниила Кондакова в штрафной «Динамо» Махачкала.
«Для меня это не похоже на пенальти. Игрок ставит ногу, а соперник в нее бьет.
Не знаю, судьям, наверное, виднее. Ничего, играем дальше», – сказал полузащитник «Динамо».
Матч обслуживала бригада Павла Кукуяна.
И что делать с Челестини?16143 голоса
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если следователи установили, что в ФНЛ 9 арбитров повлияли на результат 22 матчей сезона, то представьте, что творится в РПЛ, где крутятся огромные деньги и амбиции.