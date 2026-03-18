«Это не похоже на пенальти. Игрок ставит ногу, а соперник в нее бьет. Судьям виднее, наверное». Хавбек «Динамо» Махачкала Воронин про 11-метровый в пользу «Зенита»

Хавбек «Динамо» Махачкала Воронин о падении Кондакова: не похоже на пенальти.

Никита Воронин высказался об одиннадцатиметровом в пользу «Зенита», назначенном после падения Даниила Кондакова в штрафной «Динамо» Махачкала.

«Для меня это не похоже на пенальти. Игрок ставит ногу, а соперник в нее бьет.

Не знаю, судьям, наверное, виднее. Ничего, играем дальше», – сказал полузащитник «Динамо».

Матч обслуживала бригада Павла Кукуяна.