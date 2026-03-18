Мажич о пенальти «Краснодара» в матче с «Сочи»: «Верное решение. Это неспортивное поведение – Васильев двумя руками развернул корпус Черникова»
Руководитель департамента судейства и РФС Милорад Мажич считает правомерным назначение пенальти в пользу «Краснодара» в матче с «Сочи» (2:1) в матче 21‑го тура Мир РПЛ.
Победный гол краснодарцы забили с пенальти в добавленное ко второму тайму время. Защитник Дмитрий Васильев прихватывал Александра Черникова в момент удара Джона Кордобы. Главный судья Андрей Прокопов поставил 11-метровый.
«Два игрока борются за позицию. Игрок обороняющейся команды был сзади, очевидно двумя руками развернул корпус игрока «Краснодара». Это неспортивное поведение.
Правильно позвали судью к монитору. Верное решение – пенальти и желтая карточка. Я понимаю тренера, он попытался найти оправдание для игрока», – сказал Мажич в программе «Правила игры» на «Матч Премьер».