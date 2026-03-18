«Зенит» не забивает с игры 259 минут. Последний гол не с пенальти – в начале встречи с «Оренбургом» 8 марта

«Зенит» почти три матча не может забить с игры.

«Зенит » не может забить с игры почти 260 минут без учета добавленных. Команда Сергея Семака сегодня одолела «Динамо » Махачкала (1:0) благодаря точному удару Джона Дурана с одиннадцатиметровой отметки – 1:0. 14 марта петербуржцы обыграли «Спартак» за счет двух пенальти. Последний гол с игры был забит «Зенитом» 8 марта на 11-й минуте игры с «Оренбургом».