«Зенит» не забивает с игры 259 минут. Последний гол не с пенальти – в начале встречи с «Оренбургом» 8 марта
«Зенит» не может забить с игры почти 260 минут без учета добавленных.
Команда Сергея Семака сегодня одолела «Динамо» Махачкала (1:0) благодаря точному удару Джона Дурана с одиннадцатиметровой отметки – 1:0.
14 марта петербуржцы обыграли «Спартак» за счет двух пенальти.
Последний гол с игры был забит «Зенитом» 8 марта на 11-й минуте игры с «Оренбургом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
