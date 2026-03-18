  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эвра о присуждении Марокко трофея Кубка Африки: «Позор для африканского футбола. Надеюсь, вам нравится эта победа. Сенегал – настоящий чемпион и останется им»
12

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра отреагировал на решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча. 

«Кубок Африки потерял доверие... Сенегал занял трон, и никто не отберет его. Мои марокканские братья, вы мне нравитесь, но мы все своими глазами видели, что Сенегал победил, без обид.

Кубок Африки действительно потерял всякое доверие. Люди смеются над Кубком Африки, но это нечто совсем другое. Два месяца спустя Марокко становится чемпионом Африки. Что ж, поздравляю, я надеюсь, вам нравится эта победа. 

Почему никто не говорит о судье? Где судья? Что с ним случилось? Когда команда соперника опаздывала, мы по умолчанию выигрывали со счетом 3:0. Но все игроки должны были отсутствовать на поле. Произошла катастрофа, во всем виноват судья. Он приказал возобновить матч, и Сенегал одержал победу на поле.

Это позор для африканского футбола. В любом случае, настоящим чемпионом является Сенегал, и им останется Сенегал», – говорит Эвра в видеоролике, опубликованном на его странице в инстаграме.

Эвра родился в Сенегале.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Parisien
logoПатрис Эвра
logoСборная Марокко по футболу
logoКубок Африки
logoСборная Сенегала по футболу
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Позор, конечно, для африканского футбола. У нас, в российском, тоже сегодня позор был. Друзья по несчастью.
Ответ Андоррский почтальон
Позор, конечно, для африканского футбола. У нас, в российском, тоже сегодня позор был. Друзья по несчастью.
Не просто позор, а позор с цензурой,
Обойти интер моратти 2006 по нелепости даже Сенегал не смог
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Удар по репутации
Теперь придётся каждый год проводить этот фееричный турнир !
Для восстановления ее , репутации родимой !
Отцов детей Палестины только ещё пригласить , Сборную карликов Ямаля и
Объединенную Команду трансгендеров США и ЕС !
Эвра присудили гражданство Сенегала !
Ответ Lavinka
Эвра присудили гражданство Сенегала !
Он уроженец Сенегала. Думаешь у него нет?
Ответ Lavinka
Эвра присудили гражданство Сенегала !
В данном случае Эвра - голос разума
Вот же расист этакий
Вспомнил свои корни. Что за....
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Узнаете ли всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
11 минут назадТесты и игры
Мать обвиняемого в убийстве москвички Секача зачитала его письмо из СИЗО на шоу «Пусть говорят»: «Мне безумно стыдно, прошу у вас прощения. Меня просто обманули очень сильно»
12 минут назад
Симеоне назвала самым раздражающим тренером почти половина опрошенных игроков Ла Лиги. Бордалас – на 2-м месте, Алонсо тоже упомянули
16 минут назад
Соболев о подколах Дзюбы: «Артемка парень рукастый, видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать. В «Спартаке» тоже сейчас думали, что они меня перешутят»
32 минуты назад
«Ростов» может не поехать на игру с «Пари НН» из-за отсутствия денег. Клуб 3 месяца не платит игрокам 2-й команды, совет директоров пока не может найти спонсоров (Иван Карпов)
36 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Кальяри», «Милан» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Интер» – в воскресенье
41 минуту назад
«Отдайте Матвею». Хвича хотел, чтобы приз лучшему игроку матча ЛЧ с «Челси» вручили Сафонову
44 минуты назадФото
Гвардиола о пересмотре результатов Кубка Африки: «Это удивляет. Решение принято за кулисами – и так происходит не только в футболе»
52 минуты назад
«МЮ» близок к продлению контрактов с Магуайром и Майну. С Харри – по схеме «1+1», с Кобби – до 2031 года (The Athletic)
сегодня, 16:34
Роналду не вызван в сборную Португалии на игры с Мексикой и США. Леау, Бруну, Феликс, Рамуш, Канселу и Тринкау включены в заявку
сегодня, 16:29
Ко всем новостям
Последние новости
Алиссон из-за травмы не сыграет с «Брайтоном» и не поедет в сборную Бразилии
3 минуты назад
Владимир Пономарев: «Мойзес прав, он понял, что Челестини – слабый тренер. В ЦСКА страшный бардак, командной игры нет. Обидно за это безобразие, стыдно смотреть»
12 минут назад
Пеп о шансах Арсенала» на квадрупл: «Они борются за четыре титула, все возможно. Я тоже брал квадрупл, не внутренний, знаю, что это не так престижно, но мы это делали»
16 минут назад
«Кальяри» – «Наполи» – 0:1. Мактоминей забил на 2-й минуте. Онлайн-трансляция
36 минут назадLive
Руни о ЧМ: «Хуже, чем в ЮАР, уже не будет. Тот турнир вообще не ощущался как чемпионат мира. Когда мы ехали на игру с США, была кромешная тьма, ни одного фаната»
сегодня, 17:11
Шаронов об ужесточении лимита: «Есть ли у нас необходимое количество игроков определенного уровня? Не просядет ли лига еще ниже?»
сегодня, 17:11
Суд отклонил апелляцию Роселя на увеличение компенсации за время в тюрьме. Экс-президент «Барсы» просил 30 млн евро за 643 дня, а получил 232 тысячи
сегодня, 16:59
Мостовой о посещении ВАР-центра во время игры «Крылья» – «Локо»: «Из всех пятерых, кто сидел, только я играл в футбол. Для меня в одном эпизоде был пенальти, а для остальных – нет. В этом и проблема»
сегодня, 16:51
Вратарь «Тоттенхэма» Викарио перенесет операцию по поводу грыжи. Клуб рассчитывает, что он вернется в течение следующего месяца
сегодня, 16:46
Первая лига. «Ротор» принимает «Факел», КАМАЗ сыграет с «Черноморцем» в субботу
сегодня, 16:30Live
Рекомендуем