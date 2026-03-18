Эвра о присуждении Марокко трофея Кубка Африки: «Позор для африканского футбола. Надеюсь, вам нравится эта победа. Сенегал – настоящий чемпион и останется им»

Эвра о присуждении Кубка Африки Марокко: это позор для африканского футбола.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра отреагировал на решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча.

«Кубок Африки потерял доверие... Сенегал занял трон, и никто не отберет его. Мои марокканские братья, вы мне нравитесь, но мы все своими глазами видели, что Сенегал победил, без обид.

Кубок Африки действительно потерял всякое доверие. Люди смеются над Кубком Африки, но это нечто совсем другое. Два месяца спустя Марокко становится чемпионом Африки. Что ж, поздравляю, я надеюсь, вам нравится эта победа.

Почему никто не говорит о судье? Где судья? Что с ним случилось? Когда команда соперника опаздывала, мы по умолчанию выигрывали со счетом 3:0. Но все игроки должны были отсутствовать на поле. Произошла катастрофа, во всем виноват судья. Он приказал возобновить матч, и Сенегал одержал победу на поле.

Это позор для африканского футбола. В любом случае, настоящим чемпионом является Сенегал, и им останется Сенегал», – говорит Эвра в видеоролике, опубликованном на его странице в инстаграме.

Эвра родился в Сенегале.