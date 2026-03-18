Карседо об ответной игре с «Динамо»: «Спартак» настроен исключительно на победу, чтобы пройти дальше. Мы видели на примере других матчей, как это можно сделать»

Карседо о матче с «Динамо»: «Спартак» настроен на победу, чтобы пройти дальше.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо заявил, что команда настроена на победу в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо ».

Встреча пройдет на «Лукойл-Арене» в 20:45 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «Динамо».

«Мы настроены на победу. Во вторник мы видели на примере других матчей, как это можно сделать.

Мы выходим с хорошим настроем, чтобы забить сначала первый гол, а потом уже будем пытаться забить дальше.

Мы настроены исключительно на победу, чтобы пройти дальше и порадовать наших болельщиков», – сказал Карседо.

