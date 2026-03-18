Карседо об ответной игре с «Динамо»: «Спартак» настроен исключительно на победу, чтобы пройти дальше. Мы видели на примере других матчей, как это можно сделать»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что команда настроена на победу в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо».
Встреча пройдет на «Лукойл-Арене» в 20:45 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «Динамо».
«Мы настроены на победу. Во вторник мы видели на примере других матчей, как это можно сделать.
Мы выходим с хорошим настроем, чтобы забить сначала первый гол, а потом уже будем пытаться забить дальше.
Мы настроены исключительно на победу, чтобы пройти дальше и порадовать наших болельщиков», – сказал Карседо.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
И что делать с Челестини?16136 голосов
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Удачи, красивых голов и без травм. Спартак - чемпион!
Именно поэтому 5 защитников 👍
Настраиваться раньше надо было, на сборах не в облаках летать, а работать. И профильных полузащитников ставить в полузащиту, а не в оборону
О, неуловимый Джо - неутомимый Рома опять в основе. Опять четыре получим. И в Оренбурге продолжение. По-моему, тренер не хочет ждать мая.
Куда рыбусь делся? Дл чего его купили с самошником
Какой камбэк, зачем он КБ? на быков выйти? им лучше с зеней ответить.
