Юран на вопрос о работе в «Спартаке»: «Они боятся. Вдруг чемпионом стану»
Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран отшутился после вопроса о возможном приглашении в «Спартак».
– Сергей Николаевич, когда в «Спартак»?
– Они боятся.
– Вас боятся?
– Ну вдруг чемпионом стану, – сказал Юран.
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков после 21 тура, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
43 комментария
PS А вообще идея Федуна понятна. Застроить Тушино под видом строительства стадио, симулировать бурную деятельность под видом поддержки народной команды, а самое главное, поручая Спартак дилетантам, сделать ежегодный презент от Лукойла Газпрому и питерским.
Федун не дурак, он этот бюджет на Спартак в пять концов отбил. Еще никто не покидал убыточный футбольный клуб, заработав 7 ярдов зелени:)