Юран на вопрос о работе в «Спартаке»: «Они боятся. Вдруг чемпионом стану»

Юран о «Спартаке»: они меня боятся, вдруг чемпионом стану.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран отшутился после вопроса о возможном приглашении в «Спартак ».

– Сергей Николаевич, когда в «Спартак»?

– Они боятся.

– Вас боятся?

– Ну вдруг чемпионом стану, – сказал Юран.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков после 21 тура, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.