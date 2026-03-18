У «Зенита» 8 побед в 9 последних матчах. Дальше – выезд к «Динамо»

«Зенит» одержал вторую сухую победу подряд.

Команда Сергея Семака сегодня одолела «Динамо» Махачкала в FONBET Кубке России – 1:0. 14 марта в Мир РПЛ был обыгран «Спартак» (2:0).

В последних девяти играх во всех турнирах петербуржцы одержали восемь побед. Единственное поражение за это время – от «Оренбурга» (1:2).

22 марта «Зенит » сыграет с «Динамо» в Москве.