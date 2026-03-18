Экс-судья Николаев о пенальти в пользу «Зенита»: «Очень легковесный. Не вижу, чтобы защитник что-то неправомерное делал. Ни один повтор не убеждает, было ли касание»
Экс-судья Алексей Николаев прокомментировал назначение пенальти в пользу «Зенита» после падения Даниила Кондакова в штрафной «Динамо» Махачкала в FONBET Кубке России.
«Сложно что-то рассказать. Ни один повтор не убеждает, было ли касание с ногой защитника или с газоном. В любом случае действия защитника должны быть осторожными, когда он находится сзади нападающего.
Но в этом эпизоде я не вижу, чтобы защитник что-то правомерное делал (вероятно, Николаев имел в виду «неправомерное» – Спортс’‘). Он просто сопровождал атаку. Возможно, было какое-то касание. Трудно сказать, один ли ракурс смотрел Кукуян или не очень хороший.
Очень легковесный 11-метровый. Будет интересно послушать оценку Мажича», – заявил эксперт в эфире «Матч ТВ».
И что делать с Челестини?16133 голоса
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
