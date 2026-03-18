  Экс-судья Николаев о пенальти в пользу «Зенита»: «Очень легковесный. Не вижу, чтобы защитник что-то неправомерное делал. Ни один повтор не убеждает, было ли касание»
21

Экс-судья Николаев о пенальти в пользу «Зенита»: «Очень легковесный. Не вижу, чтобы защитник что-то неправомерное делал. Ни один повтор не убеждает, было ли касание»

Экс-судья Алексей Николаев прокомментировал назначение пенальти в пользу «Зенита» после падения Даниила Кондакова в штрафной «Динамо» Махачкала в FONBET Кубке России.

«Сложно что-то рассказать. Ни один повтор не убеждает, было ли касание с ногой защитника или с газоном. В любом случае действия защитника должны быть осторожными, когда он находится сзади нападающего.

Но в этом эпизоде я не вижу, чтобы защитник что-то правомерное делал (вероятно, Николаев имел в виду «неправомерное» – Спортс’‘). Он просто сопровождал атаку. Возможно, было какое-то касание. Трудно сказать, один ли ракурс смотрел Кукуян или не очень хороший.

Очень легковесный 11-метровый. Будет интересно послушать оценку Мажича», – заявил эксперт в эфире «Матч ТВ».

И что делать с Челестини?16133 голоса
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Там с игры 180 минут не могут забить с таким составом
Главное он какаяна убедил этот повтор
Семшов: чистый пенальти, нет причин сомневаться в высокой компетентности наших судей, Зенит был сильнее, всё по делу, всех с юбилеем, спасибо святому Миллеру
Ответ London-D
Ага, свим писклявым голосом
Кто мне ответит чем наступ в штрафной от Караваева отличается от субботнего пенальти из-за фола Ву?
Ох не в той команде играет Мрезик. Ох не в той...
Где там увидели пенальти?
Спасибо, поржал. Уже с нашего футбола крепко тошнит. Газпром всегда газпром))
Ответ Kit244098
Забавно все это читать. У вас всегда и во всем виноват Зенит. В проигрыше Спартака Динамо и ЦСКА Краснодару - то же?
Николаев был уволен 2 недели назад😂
Никто не понял, за что пенальти. Но Питер прошел, дело сделано
Ответ thesuperdrum
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/v-poslednie-pyat-let-sudi-chasche-oshibalis-v-polzu-spartaka-2344806/
Уважаемые болельщики Зенита Вам самим по кайфу такое ?
Ответ Grisha U
А ты чей болельщик? И читай статистику

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/v-poslednie-pyat-let-sudi-chasche-oshibalis-v-polzu-spartaka-2344806/
