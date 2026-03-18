  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Куда ж без этого». «Динамо» Махачкала отреагировало на пенальти «Зенита» гифкой со смеющимся Евсеевым
Фото
49

В «Динамо» Махачкала отреагировали на пенальти, поставленный в пользу «Зенита».

Петербуржцы играют с махачкалинцами (1:0, второй тайм) в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов. Единственный гол был забит Джоном Дураном с 11-метрового в концовке первого тайма.

«Динамо» выложило у себя в телеграм-канале фото табло с надписью «Возможно, пенальти. Проверка».

«Куда ж без этого», – говорится в сообщении клуба.

Фото: t.me/dinmx

Кроме того, махачкалинцы репостнули гифку из телеграм-канала Фонбет Кубка России с реакцией на присуждение 11-го метрового главного тренера команды Вадима Ефсеева.

На кадрах из трансляции видно, как специалист засмеялся после того, как в результате проверки ВАР решение было изменено.

И что делать с Челестини?16288 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Динамо» Махачкала
logoFONBET Кубок России
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoсудьи
logoПавел Кукуян
соцсети
logoВадим Евсеев
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Валерий Глубокий
ЗПРФ !
вы сейчас нафолили на 4 пенальти, которые дадут Зениту в предстоящие игры
Ответ Валерий Глубокий
ЗПРФ !
Заслуженный Пенальтёр Российской Федерации
Евсеева могут за это оштрафовать?))
Ответ Рубин2003
Евсеева могут за это оштрафовать?))
Не просто могут, а оштрафуют - за вызывающее поведение. Надеюсь, Кукуян запишет это в протокол матча!
Ответ Evgen Vynokurov
Не просто могут, а оштрафуют - за вызывающее поведение. Надеюсь, Кукуян запишет это в протокол матча!
Конечно, это провокация. Красная и дисква на 3 месяца
у меня возникает сомнение, а Зенит может выигрывать без сомнительных вне игры и липовых пенальти
Ответ Александр Жижка
у меня возникает сомнение, а Зенит может выигрывать без сомнительных вне игры и липовых пенальти
может а зачем
Ответ Александр Жижка
у меня возникает сомнение, а Зенит может выигрывать без сомнительных вне игры и липовых пенальти
Не может. Мертвейшая команда.
Просто вдумайтесь 5 (!) пенальти подряд!!
Ответ bedLaM
Просто вдумайтесь 5 (!) пенальти подряд!!
У Газпрома мечты сбываются
Ответ Максим Прокофьев
У Газпрома мечты сбываются
Комментарий скрыт
Ответ Do Cent
зпрф
Досмеялся и доязвился Евсеев. Голы забивать и в футбол играть - это не мешки ворочить.

У Спартака за прошлый сезон 15 пенальти. Если все так от 11 пенальти Зенита бесятся (даже не рассматривая насколько правильно поставлен каждый пенальти), то что тогда скажут о Спартаке?
Ответ Andre Remati
Досмеялся и доязвился Евсеев. Голы забивать и в футбол играть - это не мешки ворочить. У Спартака за прошлый сезон 15 пенальти. Если все так от 11 пенальти Зенита бесятся (даже не рассматривая насколько правильно поставлен каждый пенальти), то что тогда скажут о Спартаке?
Прошу прощения,а причем здесь Спартак?
как болельщик Зенита,я в шоке с этого пенальти
Ответ Александр Рябов
как болельщик Зенита,я в шоке с этого пенальти
Вы либо с Марса сегодня вернулись, либо лицемер.
Ответ Рокко Сиффредди
Вы либо с Марса сегодня вернулись, либо лицемер.
и с чем же связано,как вы говорите "лицемерие"?🤔
главная, а может и единственная оставшаяся эмоция от росгосфутбола-ухмылка беспомощности. что бы ни делал, как бы не играл - животное со свистком включит телевизор и поставит пенальти (даже если его нет). А потом прикормленные эксперты это оправдают.
ВАР нарисовал линию и там очевидно, что она ударила игрока Зенита по ноге!
Справедливости ради, много болельщиков Зенита написали, что это позор, а не пенальти. Ну кроме самых отбитых. Тем уже ничего не поможет
«В деньгах вся сила, брат… куплю всех!»
Читайте новости футбола в любимой соцсети
