«Куда ж без этого». «Динамо» Махачкала отреагировало на пенальти «Зенита» гифкой со смеющимся Евсеевым
В «Динамо» Махачкала отреагировали на пенальти, поставленный в пользу «Зенита».
Петербуржцы играют с махачкалинцами (1:0, второй тайм) в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов. Единственный гол был забит Джоном Дураном с 11-метрового в концовке первого тайма.
«Динамо» выложило у себя в телеграм-канале фото табло с надписью «Возможно, пенальти. Проверка».
«Куда ж без этого», – говорится в сообщении клуба.
Фото: t.me/dinmx
Кроме того, махачкалинцы репостнули гифку из телеграм-канала Фонбет Кубка России с реакцией на присуждение 11-го метрового главного тренера команды Вадима Ефсеева.
На кадрах из трансляции видно, как специалист засмеялся после того, как в результате проверки ВАР решение было изменено.
И что делать с Челестини?16288 голосов
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Динамо» Махачкала
49 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Спартака за прошлый сезон 15 пенальти. Если все так от 11 пенальти Зенита бесятся (даже не рассматривая насколько правильно поставлен каждый пенальти), то что тогда скажут о Спартаке?