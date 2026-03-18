«Куда ж без этого». «Динамо» Махачкала отреагировало на пенальти «Зенита» гифкой со смеющимся Евсеевым

«Динамо» Махачкала о пенальти «Зенита»: куда ж без этого .

Петербуржцы играют с махачкалинцами (1:0, второй тайм) в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов. Единственный гол был забит Джоном Дураном с 11-метрового в концовке первого тайма.

«Динамо » выложило у себя в телеграм-канале фото табло с надписью «Возможно, пенальти. Проверка».

«Куда ж без этого», – говорится в сообщении клуба.

Кроме того, махачкалинцы репостнули гифку из телеграм-канала Фонбет Кубка России с реакцией на присуждение 11-го метрового главного тренера команды Вадима Ефсеева.

На кадрах из трансляции видно, как специалист засмеялся после того, как в результате проверки ВАР решение было изменено.