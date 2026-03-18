Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Федор раскаялся и выплатил компенсацию в 1 млн рублей. Он не был в состоянии алкогольного опьянения, его действия были спровоцированы»

Адвокат Смолова: Федор раскаялся и выплатил потерпевшему 1 млн рублей.

Варвара Кнутова, адвокат бывшего нападающего сборной России и «Краснодара» Федора Смолова , сообщила, что футболист признал вину по делу о драке в «Кофемании».

Ранее стало известно, что прокуратура утвердила обвинение Смолову. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

«Важно, что Федор Смолов с первого дня не оспаривал факт нанесения удара, признал вину и настаивал, что будет действовать в рамках закона. Он раскаялся в содеянном, принес извинения, в том числе публично – и произвел выплату в размере 1 млн рублей для компенсации возможного вреда.

Ранее Смолов к уголовной ответственности не привлекался. Поэтому мы видим основания ходатайствовать о назначении судебного штрафа и освобождении от уголовной ответственности.

Материалами дела также подтверждено, что Федор Смолов, вопреки некоторым публикациям в СМИ, не был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя культурно, ни к кому не приставал – по сути, его действия были спровоцированы. И в результате этого стечения обстоятельств потерпевший пострадал, из-за чего мы, конечно, сожалеем», – сказала Кнутова.

