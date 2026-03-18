  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Федор раскаялся и выплатил компенсацию в 1 млн рублей. Он не был в состоянии алкогольного опьянения, его действия были спровоцированы»
Видео
8

Адвокат Смолова: Федор раскаялся и выплатил потерпевшему 1 млн рублей.

Варвара Кнутова, адвокат бывшего нападающего сборной России и «Краснодара» Федора Смолова, сообщила, что футболист признал вину по делу о драке в «Кофемании».

Ранее стало известно, что прокуратура утвердила обвинение Смолову. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

«Важно, что Федор Смолов с первого дня не оспаривал факт нанесения удара, признал вину и настаивал, что будет действовать в рамках закона. Он раскаялся в содеянном, принес извинения, в том числе публично – и произвел выплату в размере 1 млн рублей для компенсации возможного вреда.

Ранее Смолов к уголовной ответственности не привлекался. Поэтому мы видим основания ходатайствовать о назначении судебного штрафа и освобождении от уголовной ответственности.

Материалами дела также подтверждено, что Федор Смолов, вопреки некоторым публикациям в СМИ, не был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя культурно, ни к кому не приставал – по сути, его действия были спровоцированы. И в результате этого стечения обстоятельств потерпевший пострадал, из-за чего мы, конечно, сожалеем», – сказала Кнутова.

Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Подадим ходатайство об освобождении от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа. Есть все законные основания»

И что делать с Челестини?16222 голоса
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
logoФедор Смолов
происшествия
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoСборная России по футболу
logoКраснодар
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пил только кофе, вёл себя культурно, ни к кому не приставал. Ну ангел, ведь. А за что тогда компенсация? И в чём раскаялся? Что вёл себя культурно?
Простой бы человек поехал уже, а этот все баблом решает.
Они не хотели с ним выпить. Нельзя так провоцировать
Ответ tnec
Они не хотели с ним выпить. Нельзя так провоцировать
Вернее не пожелали, чтобы Смолов по-барски заплатил за них.
Ну и богатенькому гопнику это сильно не понравилось.
Очень хочется чтобы он сел и заткнулся, наконец
А чё Смолов так суда боится - адвокат чуть ли не истерит?
Меня так умиляют комментарии про простых людей. Открою вам секрет господа. Есть у нас такая статья ч.4 статьи 111 УК РФ. Нанесение тяжкого вреда здоровье, повлекшее смерть потерпевшего. Это классическая бытовая или алкогольная статья. Ее часто дают алкашам, которые ударили собутыльника и он внезапно от этого удара умер. Простые люди, без связей. Максимальный срок там 15 лет лишения свободы. Так вот этим людям без блата, без связей в верхах с государственными адвокатами дают обычно по 8-9 лет условно. Не дают реальные сроки.

Аналогично со статьей 228.1 УК РФ -самая популярная наркотическая статья. Купил наркоман запрещенных веществ, а его задержало ППС и привет 228.1. Аналогично дают условно.

Я это к тому, что есть опреденная практика. В случае Смолова - это преступление малой тяжести там могут заменить судебным штрафом или дать условку. По таким статьям у нас в принципе не сажают на реальные сроки. Разве что бомжа какого, которому негде жить.

Поэтому все эти истерики ни к чему. Есть практика и она распространяется на всех.

И провокация преступления - это преступление. Это так к слову
Надо на ноги поставить члена нашего общества, споткнулся
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Барселона» – «Ньюкасл». 1:0 – Рафинья забил на 6-й минуте! Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Евсеев о пенальти как «поворотном моменте» матча: «Нас должна команда «Зенит» катком проходить, какой поворотный момент?»
10 минут назад
Эвра о присуждении Марокко трофея Кубка Африки: «Позор для африканского футбола. Надеюсь, вам нравится эта победа. Сенегал – настоящий чемпион и останется им»
12 минут назад
«Спартак» – «Динамо». Угальде и Тюкавин играют. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Спартак» играет с «Динамо» в ответном матче
12 минут назадLive
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» против «Ньюкасла», «Ливерпуль» примет «Галатасарай», «Бавария» сыграет с «Аталантой», «Атлетико» в гостях у «Тоттенхэма»
13 минут назадLive
«Зенит» не забивает с игры 259 минут. Последний гол не с пенальти – в начале встречи с «Оренбургом» 8 марта
24 минуты назад
Карседо об ответной игре с «Динамо»: «Спартак» настроен исключительно на победу, чтобы пройти дальше. Мы видели на примере других матчей, как это можно сделать»
29 минут назад
Юран на вопрос о работе в «Спартаке»: «Они боятся. Вдруг чемпионом стану»
31 минуту назад
У «Зенита» 8 побед в 9 последних матчах. Дальше – выезд к «Динамо»
34 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Флик, Симеоне и Каштру номинированы на приз лучшему тренеру марта в Ла Лиге
3 минуты назад
«Это не похоже на пенальти. Игрок ставит ногу, а соперник в нее бьет. Судьям виднее, наверное». Хавбек «Динамо» Махачкала Воронин про 11-метровый в пользу «Зенита»
14 минут назад
Мажич о пенальти «Краснодара» в матче с «Сочи»: «Верное решение. Это неспортивное поведение – Васильев двумя руками развернул корпус Черникова»
18 минут назад
Лига Европы. 1/8 финала. «Брага» разгромила «Ференцвароша», «Лион» примет «Сельту» в четверг
34 минуты назад
Семак ушел в подтрибунку на 82-й минуте матча «Зенита» с «Махачкалой» и вернулся на 84-й
37 минут назад
Сафонов о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» с первых минут обозначил, что чуда для соперника не случится. Спасибо команде, что матч не получился нервным, оборона была готова к давлению»
сегодня, 16:44
Дуран забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – оба гола с пенальти
сегодня, 16:24
Ромащенко о «Зените»: «Качество их игры далеко от привычных стандартов. Допускаю, что старожилы потеряли мотивацию, и состав немного перестроился»
сегодня, 16:07
«У «Махачкалы» в старте выйдут два питерца. Побольше, чем у «Зенита» в составе, по-моему». Евсеев перед матчем с петербуржцами в Кубке
сегодня, 15:14
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси примет «Нэшвилл» в ответном матче
сегодня, 14:53
Рекомендуем