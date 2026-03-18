Глава пресс-службы «Спартака» о Соболеве: «Арбитр увидел перформанс с маской, но не с локтем. Печально, потому что первый эпизод касается здоровья Алекса, а второй – нашего Умярова»
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о фоле Александра Соболева на Наиле Умярове.
Ранее Директор департамента судейства РФС Милорад Мажич заявил, что форвард «Зенита» должен был быть удален в матче 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:0) по итогам эпизода с хавбеком красно-белых.
На 65-й минуте Соболев во время борьбы за верховой мяч столкнулся с Умяровым, выставив локоть ему в лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не показал форварду «Зенита» вторую желтую карточку – первую футболист получил за празднование гола в маске для снорклинга.
«На перформанс Алекса должен был отреагировать не я, а судья. И перформанс Алекса должен был стоить «Зениту» удаления, о чем сегодня сказал руководитель нашего судейского корпуса.
К сожалению, арбитр увидел перформанс с маской, но не с локтем. И это печально. Потому что если первый эпизод касается здоровья самого Алекса, то второй – здоровья нашего Наиля Умярова, и нас это волнует больше, чем здоровье Алекса», – сказал Зеленов в видео в телеграм-канале «Футбольный Биги».