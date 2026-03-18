  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава пресс-службы «Спартака» о Соболеве: «Арбитр увидел перформанс с маской, но не с локтем. Печально, потому что первый эпизод касается здоровья Алекса, а второй – нашего Умярова»
33

Глава пресс-службы «Спартака» о Соболеве: «Арбитр увидел перформанс с маской, но не с локтем. Печально, потому что первый эпизод касается здоровья Алекса, а второй – нашего Умярова»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о фоле Александра Соболева на Наиле Умярове.

Ранее Директор департамента судейства РФС Милорад Мажич заявил, что форвард «Зенита» должен был быть удален в матче 21-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:0) по итогам эпизода с хавбеком красно-белых.

На 65-й минуте Соболев во время борьбы за верховой мяч столкнулся с Умяровым, выставив локоть ему в лицо. Главный арбитр встречи Сергей Карасев не показал форварду «Зенита» вторую желтую карточку – первую футболист получил за празднование гола в маске для снорклинга

«На перформанс Алекса должен был отреагировать не я, а судья. И перформанс Алекса должен был стоить «Зениту» удаления, о чем сегодня сказал руководитель нашего судейского корпуса.

К сожалению, арбитр увидел перформанс с маской, но не с локтем. И это печально. Потому что если первый эпизод касается здоровья самого Алекса, то второй – здоровья нашего Наиля Умярова, и нас это волнует больше, чем здоровье Алекса», – сказал Зеленов в видео в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoсудьи
logoНаиль Умяров
Дмитрий Зеленов
Милорад Мажич
logoЗдоровье
logoСергей Карасев
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
юбилей сам себя не выиграет
Ответ Unnamed80
юбилей сам себя не выиграет
Комментарий скрыт
Ответ Unnamed80
юбилей сам себя не выиграет
Так и Карась себе в ногу стрелять не будет. Тем более в Питере. Бубенцы-то не стальные!
Красиво и тонко👏😁
Ответ Алексей Домарев
а что по Венделу???
По Венделу как обычно: нет крови--нет красной
За здоровье Алекса пусть в Кащенко беспокоятся. Ещё пару таких выходок и он скоро будет их пациентом 😂😂😂
Когда смешно, тогда смешно :)
Балтике вся страна, кроме Санкт - Петербурга видела, а также, вся страна, кроме Санкт - Петербурга, видела, что Мартинс забил по правилам.
Алекс - это кто? Или пресс-служба Спартака не в курсе, что у Соболева другое имя: Александ, Саша. Какой Алекс?!
Какой он Алекс? Флиппер чистой воды
О, как раз сегодня про что-то подобное писал. Почему бы провокаторов не привлекать к ответственности. А то удобно устроились, спровоцировали человека и в кусты. Если что, это ко в ем пиарщикам относится
Комментатор матча говорил, что судья, возможно, не заметил, как Соболев надевал маску, празднуя гол в ворота Спартака... Почему тогда тот сотрудник, который берет интервью у кого попало на бровке во время матча (кстати это мешает просмотру игры), не задал вопрос арбитру, хотя бы после финального свистка? Судью можно было вызвать на заседание КДК и спросить, почему он не предъявил ЖК игроку Зенита за появление на поле постороннего предмета?
Ответ Брулин
Комментатор матча говорил, что судья, возможно, не заметил, как Соболев надевал маску, празднуя гол в ворота Спартака... Почему тогда тот сотрудник, который берет интервью у кого попало на бровке во время матча (кстати это мешает просмотру игры), не задал вопрос арбитру, хотя бы после финального свистка? Судью можно было вызвать на заседание КДК и спросить, почему он не предъявил ЖК игроку Зенита за появление на поле постороннего предмета?
А ты матч смотрел, или после 1 тайма сразу переключил?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Мажич заявил, что Соболев должен был быть удален после попадания локтем в лицо Умярову: «Он ставил руку в безрассудной манере – должна быть вторая желтая. Судьи пропустили момент»
сегодня, 15:36
Семшов о стыке Соболева с Умяровым: «Александр сыграл неосторожно – это фол и желтая, но точно не прямая красная. Не могут футболисты прыгать вверх «солдатиками»
сегодня, 09:11
Шнякин о праздновании Соболева в маске: «Такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел в РПЛ. Он знал, что за это дается желтая. Что было у него в голове?»
16 марта, 20:32
Тарпищев о праздновании Соболевым гола «Спартаку»: «Он должен определиться, нормальный он или нет. Нужно уважать команду, в которой ты провел столько лет»
16 марта, 16:10
Лапочкин о попадании Соболева локтем в лицо Умярову: «Карасев расценил так, что удара не увидел. И не дал вторую карточку. Но повод был»
14 марта, 17:11
Рекомендуем
Главные новости
Ямаль, Вальверде и Гедеш номинированы на приз лучшему футболисту марта в Ла Лиге, Гюлер и Эчеверри – на награду лучшему молодому игроку
1 минуту назад
Выиграйте ретрофутболку Роналдо – всего лишь нужно закатить мячик
3 минуты назадТесты и игры
«Барселона» – «Ньюкасл». 1:1 – Рафинья забил на 6-й минуте, Эланга – на 15-й! Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Семак про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Зенит» победил заслуженно, но хотелось бы больше реализации и более уверенной игры»
4 минуты назад
Евсеев о пенальти как «поворотном моменте» матча: «Команда «Зенит» нас катком должна проходить, какой поворотный момент?»
15 минут назад
Эвра о присуждении Марокко трофея Кубка Африки: «Позор для африканского футбола. Надеюсь, вам нравится эта победа. Сенегал – настоящий чемпион и останется им»
17 минут назад
«Спартак» – «Динамо». Угальде и Тюкавин играют. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Спартак» играет с «Динамо» в ответном матче
17 минут назадLive
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» против «Ньюкасла», «Ливерпуль» примет «Галатасарай», «Бавария» сыграет с «Аталантой», «Атлетико» в гостях у «Тоттенхэма»
18 минут назадLive
«Зенит» не забивает с игры 259 минут. Последний гол не с пенальти – в начале встречи с «Оренбургом» 8 марта
29 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Флик, Симеоне и Каштру номинированы на приз лучшему тренеру марта в Ла Лиге
8 минут назад
«Это не похоже на пенальти. Игрок ставит ногу, а соперник в нее бьет. Судьям виднее, наверное». Хавбек «Динамо» Махачкала Воронин про 11-метровый в пользу «Зенита»
19 минут назад
Мажич о пенальти «Краснодара» в матче с «Сочи»: «Верное решение. Это неспортивное поведение – Васильев двумя руками развернул корпус Черникова»
23 минуты назад
Лига Европы. 1/8 финала. «Брага» разгромила «Ференцвароша», «Лион» примет «Сельту» в четверг
39 минут назад
Семак ушел в подтрибунку на 82-й минуте матча «Зенита» с «Махачкалой» и вернулся на 84-й
42 минуты назад
Сафонов о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» с первых минут обозначил, что чуда для соперника не случится. Спасибо команде, что матч не получился нервным, оборона была готова к давлению»
сегодня, 16:44
Дуран забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – оба гола с пенальти
сегодня, 16:24
Ромащенко о «Зените»: «Качество их игры далеко от привычных стандартов. Допускаю, что старожилы потеряли мотивацию, и состав немного перестроился»
сегодня, 16:07
«У «Махачкалы» в старте выйдут два питерца. Побольше, чем у «Зенита» в составе, по-моему». Евсеев перед матчем с петербуржцами в Кубке
сегодня, 15:14
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси примет «Нэшвилл» в ответном матче
сегодня, 14:53
Рекомендуем