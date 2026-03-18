Экс-судья Федотов о пенальти «Зенита» в игре с «Махачкалой»: «Основания были. Контакт дурацкий, но как есть. По картинке ощущение, что из-за этого удар у Кондакова не получился»

Экс-арбитр оценил назначение пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Махачкалой».

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в пользу «Зенита» в матче против махачкалинского «Динамо» в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым .

«Контакт был, сам Кукуян видеть его не мог, для него игрок «Зенита » просто упал. Возможно, арбитр даже посчитал, что его нога ушла в землю.

Игрок «Динамо», находясь сзади, поставил ногу на траекторию удара, произошел контакт с носком. Кукуяну показали повтор, и он решил, что это 11-метровый. Основания для этого были. Другой вопрос, насколько этот контакт влиял на удар. По картинке ощущение, что влиял – удар у Кондакова не получился из-за этого. Контакт дурацкий, но как есть. Это фол по неосторожности», – сказал Федотов.