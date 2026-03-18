  • Экс-судья Федотов о пенальти «Зенита» в игре с «Махачкалой»: «Основания были. Контакт дурацкий, но как есть. По картинке ощущение, что из-за этого удар у Кондакова не получился»
Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в пользу «Зенита» в матче против махачкалинского «Динамо» в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым

«Контакт был, сам Кукуян видеть его не мог, для него игрок «Зенита» просто упал. Возможно, арбитр даже посчитал, что его нога ушла в землю.

Игрок «Динамо», находясь сзади, поставил ногу на траекторию удара, произошел контакт с носком. Кукуяну показали повтор, и он решил, что это 11-метровый. Основания для этого были. Другой вопрос, насколько этот контакт влиял на удар. По картинке ощущение, что влиял – удар у Кондакова не получился из-за этого. Контакт дурацкий, но как есть. Это фол по неосторожности», – сказал Федотов. 

Серия оправдательных интервью считается открытой. Да здравствует юбилейный год!
Пошло дело.К завтрашнему дню "эксперты" признают пенальти железным.
Куку накажут за то, что не показал жёлтую-красную--лишил же возможности забить гол!
Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой
Блин, как же вы пытаетесь выдать чёрное за белое. Неужели вся страна ослепла по-вашему?
Страна давно уже ослепла и оглохла. Съедят все, что дадут.
"Контакт дурацкий, но как есть"

Ситуация дурацкая, когда чёрное приходится называть белым, но как есть.
Там Мастури чуть ступню не оторвали в штрафной, но тут даже ВАР не позвал.
Ощущение, что футболисты пытаются слить Семачело, но судьи не дают им это сделать
Я тоже запутался. Со Спартаком же объяснили, что если нет умысла, то это не фол. Теперь - фол по неосторожности это пенальти... Филологи есть? В чем отличие этих терминов?
Все футбольные филологи получают бабки в Газпроме. Удар в лицо Умярова соболем- это норма, касание, как женщину погладил- это пенальти. Зенит- чемпион! Давайте за считаем им по 3 очка за оставшиеся матчи и пусть отдыхают с Миллером на Бали
Федотов сел на зарплату Газпрома. Даже не палится. Был фол, не был фол. Если решение принято в пользу Бразита, значит судья прав. Он поддерживает все спорные моменты в пользу газового позора.
Так это проблема Кондакова, что удара него не получился, он сам бил и сам зацепил ногу защитника, который вообще ничего не делал. Это как то самый пенальти в матче Спартак-Сочи 6 лет назад))
Уже ноги в штрафной ставить нельзя в матчах зенита, надо на руках ходить 🤣🤣🤣. Здесь фол со стороны игрока зенита, взял и ударил в ногу игроку динамо
