Директор «Спартака» Кахигао: «Мы надеемся выиграть чемпионат. Очень хотим выигрывать каждый матч»

Директор «Спартака» Кахигао: мы надеемся выиграть чемпионат.

Спортивный директор «Спартака » Франсис Кахигао ответил на вопрос о шансах команды на чемпионство в текущем сезоне Мир РПЛ .

– Может ли «Спартак» еще рассчитывать на победу в чемпионате?

– Мы надеемся выиграть чемпионат. Мы очень хотим выигрывать каждый матч, – сказал Кахигао.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков после 21 тура, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.