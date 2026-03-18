Директор «Спартака» Кахигао: «Мы надеемся выиграть чемпионат. Очень хотим выигрывать каждый матч»
Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос о шансах команды на чемпионство в текущем сезоне Мир РПЛ.
– Может ли «Спартак» еще рассчитывать на победу в чемпионате?
– Мы надеемся выиграть чемпионат. Мы очень хотим выигрывать каждый матч, – сказал Кахигао.
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков после 21 тура, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
