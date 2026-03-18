Сафонов о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» с первых минут обозначил, что чуда для соперника не случится. Спасибо команде, что матч не получился нервным, оборона была готова к давлению»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов подвел итоги второго матча с «Челси» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Первую встречу парижане выиграли дома со счетом 5:2. Россиянин провел обе игры в стартовом составе.
«Поздравляю с победой всех, кто смотрел и переживал 🙏🏻.
Не все вспомнят, что «Краснодар» играл с «Челси» в группе Лиги Чемпионов. И совсем немногие знают, что именно на «Стэмфорд Бридж», на предыгровой тренировке, я получил надрыв сухожилия задней поверхности бедра. Тогда восстановление заняло 3,5 месяца, и на данном этапе карьеры это была самая затяжная травма 🤷🏻♂️.
Так что я рад, что в этот раз без происшествий 😁. Что касается самого матча – очень зашла атмосфера. Было много наших болельщиков, которые не замолкали ни на минуту, поэтому поддержка ощущалась просто сумасшедшая.
Плюс по игре было понятно, что сопернику нужен результат, а значит нас будут пытаться давить и прессинговать. Рад, что оборона оказалась к этому готова.
Имея результат после первой встречи, было важно не выходить на поле с мыслью сохранить счет, а продолжать играть в тот футбол, который и приносит нам результат. Так что спасибо команде за то, что матч не получился нервным. Думаю, уже с первых минут мы обозначили, что чуда в этот вечер для соперника не случится 🤷🏻♂️», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.
