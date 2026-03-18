  Сафонов о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» с первых минут обозначил, что чуда для соперника не случится. Спасибо команде, что матч не получился нервным, оборона была готова к давлению»
Сафонов о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» с первых минут обозначил, что чуда для соперника не случится. Спасибо команде, что матч не получился нервным, оборона была готова к давлению»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов подвел итоги второго матча с «Челси» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первую встречу парижане выиграли дома со счетом 5:2. Россиянин провел обе игры в стартовом составе.

«Поздравляю с победой всех, кто смотрел и переживал 🙏🏻.

Не все вспомнят, что «Краснодар» играл с «Челси» в группе Лиги Чемпионов. И совсем немногие знают, что именно на «Стэмфорд Бридж», на предыгровой тренировке, я получил надрыв сухожилия задней поверхности бедра. Тогда восстановление заняло 3,5 месяца, и на данном этапе карьеры это была самая затяжная травма 🤷🏻‍♂️.

Так что я рад, что в этот раз без происшествий 😁. Что касается самого матча – очень зашла атмосфера. Было много наших болельщиков, которые не замолкали ни на минуту, поэтому поддержка ощущалась просто сумасшедшая.

Плюс по игре было понятно, что сопернику нужен результат, а значит нас будут пытаться давить и прессинговать. Рад, что оборона оказалась к этому готова.

Имея результат после первой встречи, было важно не выходить на поле с мыслью сохранить счет, а продолжать играть в тот футбол, который и приносит нам результат. Так что спасибо команде за то, что матч не получился нервным. Думаю, уже с первых минут мы обозначили, что чуда в этот вечер для соперника не случится 🤷🏻‍♂️», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Сафонов о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» доминировал. У соперника были моменты, но все было спокойно, за исключением пары эпизодов»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Мотя тоже крут был в матче, столько сейвов сделал!!
Материалы по теме
Лизаразю о Сафонове против «Челси»: «Он по-прежнему не внушает полной уверенности. Неизвестно, сможет ли он повторить такую игру против более сильных соперников»
18 марта, 12:54
Хвича о Сафонове против «Челси»: «Даже когда мне вручили приз MVP, я не думал об этом, потому что Матвей был великолепен. Мы счастливы, что он с нами»
18 марта, 11:53
Сафонов с 9.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Челси» с «ПСЖ». У Хвичи 7.9, худший – Сарр с 5.0
18 марта, 11:28
Энрике о Сафонове против «Челси»: «В ЛЧ невозможно победить на выезде без топ-вратаря. Повезло, что в «ПСЖ» есть Матвей и Шевалье»
18 марта, 10:28
Рекомендуем
Главные новости
Сафонов, Головин , Глушенков, Батраков, Кисляк, Баринов, Мелкадзе – в итоговом составе сборной на матчи с Никарагуа и Мали
1 минуту назад
Шаронов о любимой музыке: «Оззи, Metallica, на третьем месте – Slipknot, раньше там была Nirvana, в одно время слушал Кобейна постоянно»
3 минуты назад
Жезус предпочел бы выиграть ЛЧ, а не АПЛ: «Болельщики «Арсенала», вероятно, сказали бы, что главная цель – это АПЛ. Но клуб и ЛЧ никогда не брал»
22 минуты назад
Зеедорф о расизме в адрес Винисиуса: «Моуринью допустил ошибку. Когда человек такого уровня делает подобное заявление… Если кто-то делает что-то не так, мы должны его поправить»
37 минут назад
Шаронов не согласен, что «Зенит» станет чемпионом с любым тренером: «Набор игроков ничего не гарантирует. Много примеров, когда топ-звезды уходят, и команда начинает играть лучше»
сегодня, 07:14
Орлов о пенальти «Зенита»: «Защитник не делал никаких нарушений, Кондаков шипами зацепил землю. Может, у ВАР есть какие-то другие камеры…»
сегодня, 07:01
Председатель попечительского совета «Балтики»: «Два болельщика ЦСКА провоцировали Талалаева. Огромной дисквалификации, надеюсь, не последует – это того не заслуживает»
сегодня, 06:35
ФИФА не накажет Израиль, Мойзес против Челестини, «Локо» вылетел из Кубка, «Реал» потерял Куртуа на 1.5 месяца, «Махачкала» просит оценить пенальти «Зенита» и другие новости
сегодня, 06:10
Тренер Никарагуа о матче с Россией: «Мы играли с Аргентиной. Это не первый раз, когда встречаемся с командами такого уровня»
сегодня, 05:45
Глава КОНМЕБОЛ Домингес: «Аргентина – двукратный чемпион Финалиссимы. Испания не явилась на матч»
сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Ротор» примет «Факел», КАМАЗ сыграет с «Черноморцем» в субботу
52 минуты назад
Сергей Ташуев: «Спартак» еще мучается по инерции. Много пропускают, нет организации в игре в обороне. Проблемки есть»
сегодня, 06:48
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Реал Сосьедад», «Барселона» примет «Райо Вальекано» в воскресенье, «Реал» встретится с «Атлетико»
сегодня, 06:20
Брайан Хиль: «Талалаев не всегда говорит лестные слова – это не личное, а чтобы затронуть в каждом из нас частичку души. У «Балтики» отличная физическая форма – в этом мы сильнее всех в РПЛ»
сегодня, 05:59
Пол Мерсон: «2:8 от «ПСЖ» показывают, насколько «Челси» отстает. Разочаровывающее выступление, они были разгромлены. Росеньор находится под давлением»
сегодня, 05:30
Тренер «Борнмута» Ираола: «МЮ» – одна из лучших, если не лучшая, команда в АПЛ сейчас. Они выглядят солидно, мало пропускают. Улучшение в плане очков – следствие игры в обороне»
сегодня, 05:01
«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 04:35
Юран о возможном назначении в «Аланьяспор»: «Агенты занимаются вопросом, ведут переговоры. Это не такое быстрое дело»
сегодня, 04:15
«Критика Семака кажется несправедливой – он и штаб работают уверенно. Прошло мало времени, чтобы «Зенит» стал монолитнее с новыми лицами». Кобелев о команде
сегодня, 03:55
Играл и в Бундеслиге, и в «Челси» – какого игрока вспомните?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Рекомендуем