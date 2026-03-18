Шнякин о пенальти «Зенита» в игре с «Махачкалой»: «Формально обороняющийся мешает бьющему, но как же это все легковесно! Каждый чих – точка»

Шнякин о пенальти «Зенита»: как же это все легковесно.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на назначение пенальти в пользу «Зенита » в игре с махачкалинским «Динамо » в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Точно такой же пенальти, как только что «Зениту», в первом круге дали «Балтике». В Сочи. Как и тогда, не понимаю, на кой здесь на точку указывать. Ладно в воздухе задеть, но когда ты ногу уже поставил…

Формально обороняющийся действительно мешает бьющему – тот уже не в состоянии изменить решение во время замаха. Но как же это все легковесно, а! Каждый чих – точка», – написал Шнякин.