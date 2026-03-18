  • Шнякин о пенальти «Зенита» в игре с «Махачкалой»: «Формально обороняющийся мешает бьющему, но как же это все легковесно! Каждый чих – точка»
Шнякин о пенальти «Зенита» в игре с «Махачкалой»: «Формально обороняющийся мешает бьющему, но как же это все легковесно! Каждый чих – точка»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на назначение пенальти в пользу «Зенита» в игре с махачкалинским «Динамо» в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. 

«Точно такой же пенальти, как только что «Зениту», в первом круге дали «Балтике». В Сочи. Как и тогда, не понимаю, на кой здесь на точку указывать. Ладно в воздухе задеть, но когда ты ногу уже поставил…

Формально обороняющийся действительно мешает бьющему – тот уже не в состоянии изменить решение во время замаха. Но как же это все легковесно, а! Каждый чих – точка», – написал Шнякин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
Это цирк! Мне как болельщику Зенита уже стыдно и противно на это смотреть!!
Ответ Слава_КПСС
Это цирк! Мне как болельщику Зенита уже стыдно и противно на это смотреть!!
Вы задолбали своими откровениями)) с вами и вашим режимом все ясно уже много лет, вы вылезли с очередным мошенничеством удивленные😂
Ответ Слава_КПСС
Это цирк! Мне как болельщику Зенита уже стыдно и противно на это смотреть!!
Комментарий скрыт
Вообще это уголовщина в Чистом виде судьи творят полную дичь в угоды лица, которого после гола показывают
Ответ T622222
Вообще это уголовщина в Чистом виде судьи творят полную дичь в угоды лица, которого после гола показывают
Это позорище! Здесь на полиграф нужно вызывать! Футбол планомерно уничтожается такими решениями.
Прикормленные начали отрабатывать повестку. За 20 минут после назначения пеналя вылезла уже куча приспособленцев с оправданиями
Ответ Suckmyrockett
ЗПРФ!
Абсолютный мусор с Родины водки.
Ответ Suckmyrockett
ЗПРФ!
Спартаку скоро в гости в Питер ехать ахааххаха
Ничего нового. ЗПРФ.
Ответ sebastian1410
Ничего нового. ЗПРФ.
Как можно позорить Рос. ФУТБОЛ? вы вообще видели остальные клубы🤣🤣
Это просто ужас!! Я, как болельщик Зенита, не вижу тут пенальти!
Ответ SPB Patriot
Это просто ужас!! Я, как болельщик Зенита, не вижу тут пенальти!
последние лет 10 такое, а ты только заметил)
Ответ ДаняЖигулёвск
последние лет 10 такое, а ты только заметил)
Да они каждый матч пишут, что это ужас и позор, и каждый матч болеют за этих мошенников. И радуются каждому купленному чемпионству
Идут,ищут ребята.Работа кипит,а что бы притянуть сюда в качестве оправдания этого пенальти.
Никто там никому не мешает. Ни формально, ни фактически.
Все остальные команды этому потворствуют и всех всё устраивает
Ответ selso99
Все остальные команды этому потворствуют и всех всё устраивает
Так пенка была, хоть я и против Зенита всегда.
Грубо. Попытка притянуть сюда Балтику и сослаться на прецедент - это просто даже обидно. За кого ты нас держишь, Шнякин?
Ответ Гуго Оберштейн
Грубо. Попытка притянуть сюда Балтику и сослаться на прецедент - это просто даже обидно. За кого ты нас держишь, Шнякин?
он лизун ещё тот
Ответ Гуго Оберштейн
Грубо. Попытка притянуть сюда Балтику и сослаться на прецедент - это просто даже обидно. За кого ты нас держишь, Шнякин?
балтика сюда притянута для того, чтобы напомнить, что эск признала ошибочным назначение того пенпльти, т.е. в этот раз судьи вроде как не должны были ставить подобную пенку
Рекомендуем
Главные новости
«Барселона» – «Ньюкасл». 1:0 – Рафинья забил на 6-й минуте! Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Евсеев о пенальти как «поворотном моменте» матча: «Нас должна команда «Зенит» катком проходить, какой поворотный момент?»
9 минут назад
Эвра о присуждении Марокко трофея Кубка Африки: «Позор для африканского футбола. Надеюсь, вам нравится эта победа. Сенегал – настоящий чемпион и останется им»
11 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Спартак» играет с «Динамо» в ответном матче
11 минут назадLive
«Спартак» – «Динамо». Угальде и Тюкавин играют. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» против «Ньюкасла», «Ливерпуль» примет «Галатасарай», «Бавария» сыграет с «Аталантой», «Атлетико» в гостях у «Тоттенхэма»
12 минут назадLive
«Зенит» не забивает с игры 259 минут. Последний гол не с пенальти – в начале встречи с «Оренбургом» 8 марта
23 минуты назад
Карседо об ответной игре с «Динамо»: «Спартак» настроен исключительно на победу, чтобы пройти дальше. Мы видели на примере других матчей, как это можно сделать»
28 минут назад
Юран на вопрос о работе в «Спартаке»: «Они боятся. Вдруг чемпионом стану»
30 минут назад
У «Зенита» 8 побед в 9 последних матчах. Дальше – выезд к «Динамо»
33 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Флик, Симеоне и Каштру номинированы на приз лучшему тренеру марта в Ла Лиге
2 минуты назад
«Это не похоже на пенальти. Игрок ставит ногу, а соперник в нее бьет. Судьям виднее, наверное». Хавбек «Динамо» Махачкала Воронин про 11-метровый в пользу «Зенита»
13 минут назад
Мажич о пенальти «Краснодара» в матче с «Сочи»: «Верное решение. Это неспортивное поведение – Васильев двумя руками развернул корпус Черникова»
17 минут назад
Лига Европы. 1/8 финала. «Брага» разгромила «Ференцвароша», «Лион» примет «Сельту» в четверг
33 минуты назад
Семак ушел в подтрибунку на 82-й минуте матча «Зенита» с «Махачкалой» и вернулся на 84-й
36 минут назад
Сафонов о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» с первых минут обозначил, что чуда для соперника не случится. Спасибо команде, что матч не получился нервным, оборона была готова к давлению»
сегодня, 16:44
Дуран забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – оба гола с пенальти
сегодня, 16:24
Ромащенко о «Зените»: «Качество их игры далеко от привычных стандартов. Допускаю, что старожилы потеряли мотивацию, и состав немного перестроился»
сегодня, 16:07
«У «Махачкалы» в старте выйдут два питерца. Побольше, чем у «Зенита» в составе, по-моему». Евсеев перед матчем с петербуржцами в Кубке
сегодня, 15:14
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси примет «Нэшвилл» в ответном матче
сегодня, 14:53
Рекомендуем