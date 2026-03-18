«Зенит» забил три гола подряд с пенальти. Петербуржцы пробили пять 11-метровых в трех последних матчах
Сегодня команда Сергея Семака заработала 11-метровый в матче с махачкалинским «Динамо» в 1-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (1:0, перерыв). Джон Дуран отличился с точки.
Ранее петербургский клуб обыграл «Спартак» в 21-м туре Мир РПЛ (2:0) благодаря голам Дурана и Александра Соболева с пенальти.
Также в пользу сине-бело-голубых назначили два пенальти в игре с «Оренбургом» в 20-м туре Мир РПЛ (1:2). Густаво Мантуан и Андрей Мостовой не сумели их реализовать.
И что делать с Челестини?15910 голосов
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
148 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В 5 матчах после рестарта - отмененный гол Балтики, 2 непоказанные красные со Спартаком и пенальти сейчас. И после этого газовые умудряются ныть, что их якобы засуживают))
Сколько очков этот пенальти принёс в чемпионате? Я не понимаю природы этого пенальти и не согласен с ним, но и с твоими визгами о том, что «10 лет тащат» тоже не согласен. Умей быть объективным. Сегодня ошибка в пользу «Зенита».
По игре со «Спартаком» оба пенальти без вопросов