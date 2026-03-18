«Зенит» забил три гола подряд с пенальти. Петербуржцы пробили пять 11-метровых в трех последних матчах

«Зенит» забил три гола с пенальти подряд.

«Зенит » пробил 5 пенальти за 3 последних матча.

Сегодня команда Сергея Семака заработала 11-метровый в матче с махачкалинским «Динамо » в 1-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (1:0, перерыв). Джон Дуран отличился с точки.

Ранее петербургский клуб обыграл «Спартак» в 21-м туре Мир РПЛ (2:0) благодаря голам Дурана и Александра Соболева с пенальти.

Также в пользу сине-бело-голубых назначили два пенальти в игре с «Оренбургом» в 20-м туре Мир РПЛ (1:2). Густаво Мантуан и Андрей Мостовой не сумели их реализовать.