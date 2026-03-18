  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич об 11-метровом «Зенита»: «Какой смешной пенальти в ворота «Махачкалы» 🤦‍♂️»
44

Генич об 11-метровом «Зенита»: «Какой смешной пенальти в ворота «Махачкалы» 🤦‍♂️»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на пенальти, заработанный «Зенитом» в матче Кубка России.

Петербуржцы принимают «Динамо» Махачкала (1:0, второй тайм) в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

В добавленное к первому тайму время полузащитник хозяев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым. Джон Дуран забил с точки и открыл счет. 

«Какой смешной пенальти в ворота «Махачкалы» 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️», – написал Генич в своем телеграм-канале.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Константина Генича
logoЗенит
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
соцсети
logoСослан Кагермазов
logoДаниил Кондаков
logoКонстантин Генич
logoПавел Кукуян
видеоповторы
logoсудьи
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да уже и не смешно никому. Угробили футбол в стране в угоду одному клубу с комплексами
Ответ ivanovivan3034
Смешно для глупых.
Всем остальным не до смеха!!!
Читай сюда, болельщик с комплексами. Футбол гробят в угоду одного псевдонародного клуба.

Он не смешной, он преступный и тянет на дисквалификацию Кукуяна и того кто на VAR, лет так на несколько.
Да ниче, Мажич извинится потом и замнут(
Вряд ли Дюков забанит легенду Зенита Кукуяна
Смешной??? Это позорище и стыд!
Смешной кому? Махачкале? Болельщикам других команд? Это издевательство над футболом. За такие фокусы Кукуяна и компанию надо дисквалифицировать. Тут даже за деньги трудно что-то увидеть. Но он сумел!
Если даже Гениталич такое пишет, то что там случилось, кто-то из юбиляров от дуновения ветра упал?
Нашёл. Юбиляры, у вас в там области мозга, отвечающей за стыд, ничего не шевельнулось?
Любопытно, а почему наступ в штрафной Спартака после удара - это пенальти, а наступ в штрафной Зенита - ничего?
За такое надо команду уводить и все
За ЭТОТ пенальти мне, болельщику Зенита, СТЫДНО! Простите...
стыдно не это, а быть болельщиком зенита
Стыдно, что только за один стыдно...
Так и работы вообще-то можно лишиться
Чемпионство Марокко выглядет заслуженным по сровнении с " этим". Не удивлюсь если Зенит выиграет и КХЛ, в честь юбилея.
А кому смешно. Уже нет смысла смотреть , ни кубок, ни чемпионат. Вообще нет адекватного судейства.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
