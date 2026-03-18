Генич об 11-метровом «Зенита»: «Какой смешной пенальти в ворота «Махачкалы» 🤦‍♂️»

Генич: какой смешной пенальти в ворота «Махачкалы».

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на пенальти, заработанный «Зенитом » в матче Кубка России.

Петербуржцы принимают «Динамо » Махачкала (1:0, второй тайм) в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

В добавленное к первому тайму время полузащитник хозяев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым. Джон Дуран забил с точки и открыл счет.

«Какой смешной пенальти в ворота «Махачкалы» 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️», – написал Генич в своем телеграм-канале.

