Мостовой о пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Маразм, ужас, вообще уже, ###. Парень падает сам, #####»

Мостовой о пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Махачкалой»: маразм, ужас.

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высмеял пенальти , назначенный в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала в Фонбет Кубке России.

«Я потерялся в словах. То, что я сейчас увидел, когда Кукуян назначил пенальти – это просто безобразие. Парень бежит, попадает в землю мячом, падает сам, ##### (блин). Идут смотреть ВАР и назначают пенальти. Ну вы чего? Вообще уже, ### (блин). Маразм просто. Ужас.

Просто не понимаю, может, какие правила изменились в футболе? Если кто-то дунул или посмотрел – можно назначать пенальти? Просто безобразие. Сверх понимания вообще», – сказал Мостовой в видео, опубликованном в его телеграм-канале.