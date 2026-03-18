Мостовой о пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Маразм, ужас, вообще уже, ###. Парень падает сам, #####»
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высмеял пенальти, назначенный в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала в Фонбет Кубке России.
«Я потерялся в словах. То, что я сейчас увидел, когда Кукуян назначил пенальти – это просто безобразие. Парень бежит, попадает в землю мячом, падает сам, ##### (блин). Идут смотреть ВАР и назначают пенальти. Ну вы чего? Вообще уже, ### (блин). Маразм просто. Ужас.
Просто не понимаю, может, какие правила изменились в футболе? Если кто-то дунул или посмотрел – можно назначать пенальти? Просто безобразие. Сверх понимания вообще», – сказал Мостовой в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
И что делать с Челестини?16009 голосов
Увольнять сразу
Убирать в паузу на сборные
Дать поработать
Опубликовал: Михаил Большаков
Надо технарем все матчи отдавать Краснодару и все
Вот тогда интересно как пригорит кое у кого:)
И матом не ругаюсь.
Но тут сдержаться очень сложно…
А ведь Кукуян казался одним из немногих адекватных.