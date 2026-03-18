  • Мостовой о пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Маразм, ужас, вообще уже, ###. Парень падает сам, #####»
Мостовой о пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Маразм, ужас, вообще уже, ###. Парень падает сам, #####»

Мостовой о пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Махачкалой»: маразм, ужас.

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высмеял пенальти, назначенный в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала в Фонбет Кубке России.

«Я потерялся в словах. То, что я сейчас увидел, когда Кукуян назначил пенальти – это просто безобразие. Парень бежит, попадает в землю мячом, падает сам, ##### (блин). Идут смотреть ВАР и назначают пенальти. Ну вы чего? Вообще уже, ### (блин). Маразм просто. Ужас.

Просто не понимаю, может, какие правила изменились в футболе? Если кто-то дунул или посмотрел – можно назначать пенальти? Просто безобразие. Сверх понимания вообще», – сказал Мостовой в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

И что делать с Челестини?16009 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Футбольный человек! Выдал базу
Футбольный человек! Выдал базу
Че толку от этой базы
По хорошему всем командам пора бы уже бойкотировать матчи с юбилярами. Противно смотреть уже.
По хорошему всем командам пора бы уже бойкотировать матчи с юбилярами. Противно смотреть уже.
И смысл? Тогда юбиляры получат титул чемпиона премьер лиги.
Надо технарем все матчи отдавать Краснодару и все

Вот тогда интересно как пригорит кое у кого:)
А Царь в корень. Там нет приличных слов
Видно что Мостовой вне тусовки матчтв. его мнение в трактовке эпизодов часто совпадает с мнением народа)
Видно что Мостовой вне тусовки матчтв. его мнение в трактовке эпизодов часто совпадает с мнением народа)
Щас окажется, что он ещё и адекватный, просто прикидывался для образа
Щас окажется, что он ещё и адекватный, просто прикидывался для образа
Ну, в некоторых моментах Мост реально ведет себя адекватно. Да и в целом, он может быть много чё делает чисто для того чтобы оставаться в медийке. Для хайпа, чтобы о нем писали и говорили. Можно понять его
Одним словом позор
Одним словом позор
Зенит тут причем. Кукуян поставил и что? Докажешь , что проплачено 🤡🤣
Обычно стараюсь сдержанно подходить к темам, выслушивать обе стороны…
И матом не ругаюсь.
Но тут сдержаться очень сложно…
А ведь Кукуян казался одним из немногих адекватных.
Обычно стараюсь сдержанно подходить к темам, выслушивать обе стороны… И матом не ругаюсь. Но тут сдержаться очень сложно… А ведь Кукуян казался одним из немногих адекватных.
Кукуян один из тех, кто адекватным сроду не был.
Обычно стараюсь сдержанно подходить к темам, выслушивать обе стороны… И матом не ругаюсь. Но тут сдержаться очень сложно… А ведь Кукуян казался одним из немногих адекватных.
Ку-ку всегда был послушным исполнителем .
Юбиляры... зенит российского футбола...
Совсем ###### уже. Просто внаглую. Отдайте им уже и Кубок и золотые медали. Пусть подавятся на столетнем банкете.
не надо тут ля-ля. Берутся судить о судьях, прасцице за каламбур, а сами свистка во рту не держали. Что он может сказать, он вообще несудейский человек. Придут со стороны, вот, мол, я в судействе разбираюсь, держите мое экспертное мнение. А ты побегай по газону на юношеских соревнованиях, потом на взрослых, а потом уже рассуждай о судействе. А трели, трели ты вообще умеешь на свистке выводить? Хотя бы 1000 раз ноту "ля" на свистке возьми, а потом уже лезь со своими оценками арбитров.
не надо тут ля-ля. Берутся судить о судьях, прасцице за каламбур, а сами свистка во рту не держали. Что он может сказать, он вообще несудейский человек. Придут со стороны, вот, мол, я в судействе разбираюсь, держите мое экспертное мнение. А ты побегай по газону на юношеских соревнованиях, потом на взрослых, а потом уже рассуждай о судействе. А трели, трели ты вообще умеешь на свистке выводить? Хотя бы 1000 раз ноту "ля" на свистке возьми, а потом уже лезь со своими оценками арбитров.
Ха-ха-ха-ха." Ноту ля на свистке возьми" ха-ха-ха-ха. Мощно
не надо тут ля-ля. Берутся судить о судьях, прасцице за каламбур, а сами свистка во рту не держали. Что он может сказать, он вообще несудейский человек. Придут со стороны, вот, мол, я в судействе разбираюсь, держите мое экспертное мнение. А ты побегай по газону на юношеских соревнованиях, потом на взрослых, а потом уже рассуждай о судействе. А трели, трели ты вообще умеешь на свистке выводить? Хотя бы 1000 раз ноту "ля" на свистке возьми, а потом уже лезь со своими оценками арбитров.
Что Вы хотите сказать? Что человек зарабатывающий за один матч столько, сколько я, ну или любой другой за месяц,не может побегать ? Не может нормально посмотреть в экран? А не, там, если он нормально не посмотрит, он заработает , как я за год.
Адекватный Мостовой!!!!!
