Дуран забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – оба гола с пенальти

Дуран забил второй гол за «Зенит».

Форвард Джон Дуран забил за «Зенит » в двух матчах подряд.

Колумбиец реализовал пенальти в ворота махачкалинского «Динамо » (1:0, перерыв) в матче 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

Свой первый гол за новый клуб Дуран также ранее забил с 11-метровой отметки. Он отличился с пенальти в игре 21-го тура Мир РПЛ против «Спартака» (2:0).

Сегодняшний матч – 5-й для футболиста в составе сине-бело-голубых.

