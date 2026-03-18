Дуран забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – оба гола с пенальти

Дуран забил второй гол за «Зенит».

Форвард Джон Дуран забил за «Зенит» в двух матчах подряд.

Колумбиец реализовал пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» (1:0, перерыв) в матче 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

Свой первый гол за новый клуб Дуран также ранее забил с 11-метровой отметки. Он отличился с пенальти в игре 21-го тура Мир РПЛ против «Спартака» (2:0).

Сегодняшний матч – 5-й для футболиста в составе сине-бело-голубых.

Зениту не стыдно такие пенальти, Кукуян 12 игрок Зенита
Причем тут Зенит ? Этого Судью Зенит предоставил что ли ?
В каждом матче рпл судьи дерьмо делают
Вопрос не в конкретном эпизоде. Может быть тут всё чисто, лично я не видел, оценить не могу. Вопрос в целом про тенденцию. Половина голов - с пенки. Это сюр уже какой-то, честно. Тут без вариантов уже. Ведь реально всех, кто может помешать Зениту, сейчас топят. Прям открыто топят. Если с судейским корпусом Реала ещё можно поспорить в текущем сезоне, то у Зенита в юбилейном 96(97) сезоне точно есть 12-ый игрок.
Так до конца всех обойдет пендали в каждом матче и сегодня уже совсем
Так вот для чего Дурана брали
На тех видеоповторах которые показали, пенальти не было
Кукуян дал Дуран и тот забиван
Как наши футболисты? Как там Гиви?
Забил с пенальти? Очень сильно рад! ©
Болельщики на стадионе кричали Кукуян лучший, зачем такие победы у Махачкалы юноши в основном играли
