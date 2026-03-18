Кукуян после ВАР назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Махачкалой» за «фол по неосторожности» Кагермазова на Кондакове

«Зенит» забил махачкалинскому «Динамо» с пенальти.

Петербургская команда принимает махачкалинскую в 1-м раунде полуфинала Пути Регионов Фонбет Кубка России (1:0, перерыв).

В добавленное к первому тайму время полузащитник хозяев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.

Джон Дуран забил с точки и открыл счет.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»