Риоло о «ПСЖ»: «Они снова фавориты ЛЧ, но стали сильнее, чем в прошлом году. С «Челси» было не доминирование, а легкая прогулка. Парижане вышли на пик – машина завелась»

Риоло о «ПСЖ»: они снова фавориты ЛЧ и стали сильнее, чем в прошлом году.

Журналист Даниэль Риоло считает «ПСЖ» явным фаворитом на победу в Лиге чемпионов.

Ранее парижане обошли «Челси » (5:2, 3:0) в 1/8 финала турнира.

«Они лучше, чем в прошлом году, потому что уже выигрывали [Лигу чемпионов]. Когда ты уже выигрывал, ты знаешь, что нужно, и тебя переполняет уверенность, которую мы видели во многих матчах.

Я говорю о том, что чемпионат больше не является приоритетом для «ПСЖ» – это факт. Все направлено на Лигу чемпионов. В последние годы все было сосредоточено на Лиге чемпионов, но делалось плохо. Сейчас все сделано идеально с точки зрения психологической и физической подготовки команды, которая работает как хорошо отлаженный механизм.

Мы видим команду, которая работает как следует, сплочена, у нее есть проект – даже если мне не нравится их видение французского футбола, – но с точки зрения международного развития она идеальна. И это все, что сегодня волнует клуб.

Думаю, в этом году они снова фавориты. Они лучше, потому что в это же время в прошлом году «ПСЖ » испытывал трудности в матчах с «Ливерпулем», они были слабее. Сейчас они работают на полную мощность. Сейчас против хорошей команды АПЛ мы увидели даже не доминирование, а легкую прогулку.

Мы видим сейчас все, о чем мы говорили насчет секретной подготовки, чтобы сделать команду сильной к середине марта. Все настроено так, чтобы эта команда сейчас физически вышла на пик. Они не играют в выходные (их матч против «Нанта» был перенесен), у них в руках Лига 1, у них идеальный стартовый состав, они будут ротировать 12-14 игроков, как и в прошлом году. Машина завелась», – сказал Риоло.