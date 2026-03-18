  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЭСК поддержала неудаление Вендела за удар ногой в живот Зобнину, сообщил Мажич: «Там не было грубости и большой жесткости. Судья правильно решил – дал желтую за безрассудность»
62

ЭСК поддержала неудаление Вендела за удар ногой в живот Зобнину, сообщил Мажич: «Там не было грубости и большой жесткости. Судья правильно решил – дал желтую за безрассудность»

Арбитр Сергей Карасев принял верное решение не удалять полузащитника «Зенита» Вендела в матче со «Спартаком» в 21-м туре Мир РПЛ (2:0).

К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия РФС. 

Напомним, на 20-й минуте встрече бразилец боролся с Романом Зобниным за мяч у линии поля, оба упали. После этого Вендел ногой пихнул Зобнина в живот и попал сопернику шипами по ребрам, получив за это от арбитра Сергея Карасева желтую карточку.

– Должен сказать, что в этом моменте не была использована чрезмерная сила, там не было грубости и большой жесткости. Не было замаха, не было дополнительного движения, амплитуды. Судья правильно решил на поле – за безрассудность дал желтую карточку Венделу. ВАР также обсуждал этот момент. Это желтая карточка.

– Я правильно понимаю, что это уже решение ЭСК?

– Да, единогласное, – сказал директор департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в программе «Правила игры» на канале «Матч Премьер».

И что делать с Челестини?15265 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoВендел
logoЗенит
logoсудьи
logoСпартак
Милорад Мажич
logoРоман Зобнин
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну кароч понятно. В моменте показалось, что у Мажича есть яйца. Есть. Но одно
Ответ Василий Малышкин
Тогда бы речь зашла о профнепригодности карася и всех "экспертов" с Газпром медиа, которые в один голос кричали, что оба случая - чистые. Крови нет - не фол.
Ответ Максим Лемаев
И продавливания тоже. Проверим, проверим!
Там нет грубости и жесткости, там форма Зенита
Ответ madaev
Это все фигня, сейчас такую пенку поставили с Махачкалой)))
ЗПРФ!!!
Ответ Сергей Халява
согласен с Вами позорный пеналь
А Рейс с особой жестокостью толкал плечом игрока Краснодара? Тоже же безрассудность.
Ответ Илья Егоров
На Рейсе форма была не голубая
После пенальти в ворота Динамо Махачкала, ну всё уже...я уже ничего не понимаю. Или наоборот... всё понимаю
Вы посмотрите какой опять пеналь поставили Махачкале в игре с Зенитом, а потом будете рассуждать о справедливости. Вот поэтому Зенит и позор российского футбола. За пять таймов пять пенальти, пенальти за тайм . Клоунада .
Между тем Кукуян и Ко опять, высосали пенальти из пальца, в игре с Динамо Мх))))🤮😂🤦👎, чудеса?) Там даже контакта не было!
Зобнин жив?!? Жив! Какие вопросы к судье могут быть?! У уважаемых людей юбилей, не путайтесь под ногами, не нравится идите там в своих телеграммах обсуждайте, если сможете - добавил Мажич ковыряясь в носк бело-голубой флешкой с битками
Гонду проскальзывает шипами случайно - красная, Вендел бьёт в ребра намеренно - желтая, Рейес бьёт плечом в грудь - красная))
Заныли все маргиналы, если бы был удар в живот, то мясной артист не сыграл свой бенефис.
ну в принципе всё понятно 🤦🏼
Читайте новости футбола в любимой соцсети
