ЭСК поддержала неудаление Вендела за удар ногой в живот Зобнину, сообщил Мажич: «Там не было грубости и большой жесткости. Судья правильно решил – дал желтую за безрассудность»

ЭСК РФС поддержала неудаление Вендела в матче со «Спартаком».

Арбитр Сергей Карасев принял верное решение не удалять полузащитника «Зенита » Вендела в матче со «Спартаком » в 21-м туре Мир РПЛ (2:0).

К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия РФС.

Напомним, на 20-й минуте встрече бразилец боролся с Романом Зобниным за мяч у линии поля, оба упали. После этого Вендел ногой пихнул Зобнина в живот и попал сопернику шипами по ребрам, получив за это от арбитра Сергея Карасева желтую карточку.

– Должен сказать, что в этом моменте не была использована чрезмерная сила, там не было грубости и большой жесткости. Не было замаха, не было дополнительного движения, амплитуды. Судья правильно решил на поле – за безрассудность дал желтую карточку Венделу. ВАР также обсуждал этот момент. Это желтая карточка.

– Я правильно понимаю, что это уже решение ЭСК?

– Да, единогласное, – сказал директор департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в программе «Правила игры» на канале «Матч Премьер».