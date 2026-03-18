Ромащенко о «Зените»: «Качество их игры далеко от привычных стандартов. Допускаю, что старожилы потеряли мотивацию, и состав немного перестроился»
Экс-тренер сборной России Мирослав Ромащенко оценил выступления «Зенита» после возобновления сезона.
– Вы согласны, что «Зенит» с каждым матчем играет все менее ярко?
– Раньше «Зенит» действительно играл по-другому. Более красиво и привлекательно. В последнее время качество игры команды далеко от тех стандартов, к которым мы привыкли. Связано это с разными причинами, но факт есть факт.
– Можно связывать это с потерей мотивации или с усталостью от чемпионств?
– От чемпионства устать невозможно. Хочется раз за разом становиться лучшим. Стиль игры зависит от нюансов. От формы игроков, травм, мотивации и много чего еще. Состав «Зенита» немного перестроился с первой части сезона. С этим в том числе может быть связана не такая яркая игра.
Допускаю, что старожилы «Зенита» потеряли мотивацию. Это сугубо мое мнение, – сказал Ромащенко до начала сегодняшнего матча.
Петербуржцы принимают «Динамо» Махачкала (0:0, первый тайм) в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.
