Ромащенко о «Зените»: «Качество их игры далеко от привычных стандартов. Допускаю, что старожилы потеряли мотивацию, и состав немного перестроился»

Ромащенко о «Зените»: старожилы потеряли мотивацию, раньше играли красивее.

Экс-тренер сборной России Мирослав Ромащенко оценил выступления «Зенита » после возобновления сезона.

– Вы согласны, что «Зенит» с каждым матчем играет все менее ярко?

– Раньше «Зенит» действительно играл по-другому. Более красиво и привлекательно. В последнее время качество игры команды далеко от тех стандартов, к которым мы привыкли. Связано это с разными причинами, но факт есть факт.

– Можно связывать это с потерей мотивации или с усталостью от чемпионств?

– От чемпионства устать невозможно. Хочется раз за разом становиться лучшим. Стиль игры зависит от нюансов. От формы игроков, травм, мотивации и много чего еще. Состав «Зенита» немного перестроился с первой части сезона. С этим в том числе может быть связана не такая яркая игра.

Допускаю, что старожилы «Зенита» потеряли мотивацию. Это сугубо мое мнение, – сказал Ромащенко до начала сегодняшнего матча.

Петербуржцы принимают «Динамо » Махачкала (0:0, первый тайм) в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

