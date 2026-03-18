«У «Махачкалы» в старте выйдут два питерца. Побольше, чем у «Зенита» в составе, по-моему». Евсеев перед матчем с петербуржцами в Кубке

Вадим Евсеев: «У нас выйдут два питерца – побольше, чем у «Зенита» в составе.

Главный тренер «Динамо » Махачкала Вадим Евсеев высказался о числе петербуржцев в составе его команды и «Зенита».

Сегодня команды сыграют в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов.

– Сегодня команде могут помочь молодые игроки. Насколько серьезное испытание для них, как настраивали перед «Зенитом»?

– У нас сегодня в стартовом составе выйдут два питерца. По-моему, будет побольше, чем у «Зенита » в составе, – с улыбкой сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ ».

