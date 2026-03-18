«У «Махачкалы» в старте выйдут два питерца. Побольше, чем у «Зенита» в составе, по-моему». Евсеев перед матчем с петербуржцами в Кубке
Главный тренер «Динамо» Махачкала Вадим Евсеев высказался о числе петербуржцев в составе его команды и «Зенита».
Сегодня команды сыграют в 1/2 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов. Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
– Сегодня команде могут помочь молодые игроки. Насколько серьезное испытание для них, как настраивали перед «Зенитом»?
– У нас сегодня в стартовом составе выйдут два питерца. По-моему, будет побольше, чем у «Зенита» в составе, – с улыбкой сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».
Евсеев о матче с «Зенитом» в Кубке: «Махачкала» постарается, чтобы столетие на следующий год отмечали»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
Классно затролил
Забавно ))
Удачи питерцам. Минимум двоим.
Махачкалинцев сколько?
Я сразу предсказал что Махачкале назначат пендаль и ещё должны удалить махачкалинца в 2 тайме...
