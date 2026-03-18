КДК проводит проверку обстоятельств посещения совладельцем «Торпедо» матча с «Нефтехимиком». Соболева отстраняли от футбола на 5 лет

КДК проверит посещение экс-владельцем «Торпедо» матча команды в Первой лиге.

КДК РФС проводит проверку обстоятельств посещения экс‑владельцем «Торпедо» Леонидом Соболевым матча клуба против «Нефтехимика » в PARI Первой лиге.

Ранее о посещении Соболевым игры 24‑го тура лиги сообщил «РБ Спорт». Решением КДК Соболев был ранее отстранен от деятельности, связанной с футболом, на пять лет.

По результатам проверки КДК РФС даст оценку данному инциденту на брифинге 20 марта», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Напомним, в июне Мещанский районный суд Москвы заключил Соболева под стражу на два месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей PARI Первой лиги через судей. В октябре Соболева освободили из СИЗО. Российский футбольный союз исключил «Торпедо » из Мир РПЛ за «попытку организации договорных матчей». Позднее стало известно, что сговор с судьями повлиял на результаты 22 матчей московской команды.

