КДК проводит проверку обстоятельств посещения совладельцем «Торпедо» матча с «Нефтехимиком». Соболева отстраняли от футбола на 5 лет

КДК РФС проводит проверку обстоятельств посещения экс‑владельцем «Торпедо» Леонидом Соболевым матча клуба против «Нефтехимика» в PARI Первой лиге.

Ранее о посещении Соболевым игры 24‑го тура лиги сообщил «РБ Спорт». Решением КДК Соболев был ранее отстранен от деятельности, связанной с футболом, на пять лет. 

«КДК РФС проводит всестороннюю проверку обстоятельств посещения Леонидом Соболевым матча «Торпедо» – «Нефтехимик».

По результатам проверки КДК РФС даст оценку данному инциденту на брифинге 20 марта», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Напомним, в июне Мещанский районный суд Москвы заключил Соболева под стражу на два месяца по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей PARI Первой лиги через судей.  В октябре Соболева освободили из СИЗО. Российский футбольный союз исключил «Торпедо» из Мир РПЛ за «попытку организации договорных матчей». Позднее стало известно, что сговор с судьями повлиял на результаты 22 матчей московской команды.

Владельца «Торпедо» отстранили от футбола на 5 лет – а он пришел на матч и общался с тренером. Но все отнекиваются

На результаты 22 матчей «Торпедо» повлиял сговор с судьями, 13 арбитрам ФНЛ предъявлены обвинения, сообщила представитель МВД России Волк

Отлучение от футбольной деятельности, это и запрет ходить на стадик!?
Даже не знал
«Соболева отстранили от футбола на 5 лет»
Показалось ©
Материалы по теме
На результаты 22 матчей «Торпедо» повлиял сговор с судьями, 13 арбитрам ФНЛ предъявлены обвинения, сообщила представитель МВД России Волк
27 февраля, 13:01
Судья Егоров признался в получении 1,5 млн рублей от директора «Торпедо». Арбитр утверждает, что не оказывал влияние на матч против «Арсенала» (Иван Карпов)
23 декабря 2025, 09:10
Совладелец «Торпедо» Соболев признал вину по делу об оказании противоправного влияния на результаты через судей
7 октября 2025, 10:21
Совладельца «Торпедо» Соболева перевели под домашний арест из СИЗО. Бывшего директора клуба Скородумова оставили под стражей
2 октября 2025, 16:29
