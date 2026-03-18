Гвардиола о «Сити»: «Хочу, чтобы у клуба была планка «Реала»: если не выигрываешь ЛЧ – это провал. Мы к этому придем, возможно»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хотел бы, чтобы клуб был похож на «Реал».
«Горожане» вылетели от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3, 1:2).
«Нам предстоит еще много работы, у нас есть молодые талантливые игроки. Мы еще не до конца сформированная команда, хотя раньше такой были во всех аспектах. Впереди еще матчи, будем готовить правильные решения и вернемся в Лигу чемпионов.
Я – часть этого процесса, если говорю, что вернемся, значит, я в этом участвую. Почему все пытаются отправить меня в отставку? У меня есть контракт.
Мне бы хотелось, чтобы у клуба была планка «Реала»: если не выигрываешь Лигу чемпионов – это провал. Возможно, мы к этому придем…» – сказал Гвардиола.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Интервью после игры смотреть не пробовали?
а ещё лучше с самого начала - сравните с Арбелоа с его poker face ;)