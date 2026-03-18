  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиола о «Сити»: «Хочу, чтобы у клуба была планка «Реала»: если не выигрываешь ЛЧ – это провал. Мы к этому придем, возможно»
32

Гвардиола о «Сити»: «Хочу, чтобы у клуба была планка «Реала»: если не выигрываешь ЛЧ – это провал. Мы к этому придем, возможно»

Гвардиола: хочу, чтобы у «Сити» была планка «Реала».

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хотел бы, чтобы клуб был похож на «Реал». 

«Горожане» вылетели от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3, 1:2). 

«Нам предстоит еще много работы, у нас есть молодые талантливые игроки. Мы еще не до конца сформированная команда, хотя раньше такой были во всех аспектах. Впереди еще матчи, будем готовить правильные решения и вернемся в Лигу чемпионов.

Я – часть этого процесса, если говорю, что вернемся, значит, я в этом участвую. Почему все пытаются отправить меня в отставку? У меня есть контракт.

Мне бы хотелось, чтобы у клуба была планка «Реала»: если не выигрываешь Лигу чемпионов – это провал. Возможно, мы к этому придем…» – сказал Гвардиола. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПеп Гвардиола
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У Реала еще планка тренера, после сезона без трофеев, увольнять. Готов, Пеп?
Ответ Russian Horse
У Реала еще планка тренера, после сезона без трофеев, увольнять. Готов, Пеп?
Хорош!!! Пепа ватафа уже бы 9 раз был уволен
Ответ Russian Horse
У Реала еще планка тренера, после сезона без трофеев, увольнять. Готов, Пеп?
Да там и с трофеями, пня могут дать....
Никуда он не уйдет и это отличная новость! Критики, оглянитесь вокруг, кого пригласить?! Планка задранная Пепом-космос! Второе место- провал, вылет в 1/4 провал, клубы годами мечтают просто попасть в ЛЧ, выиграть чемпионат Англии , а Пеп стабильно брал АПЛ, 4 раза к ряду, стабильно в ЛЧ выступает, хотя и не так, как хотелось конечно, но будем реалистами никакой Мареска его не заменит)
Меня конечно поражает как категорично против возвращения в Барсу постоянно выступает Пеп и при этом какой год продолжает сидеть в сити, где уже явно пересиживает и регрессирует
Ответ 2vdhrvmmzf
Меня конечно поражает как категорично против возвращения в Барсу постоянно выступает Пеп и при этом какой год продолжает сидеть в сити, где уже явно пересиживает и регрессирует
Он понимает, что прежнего успеха не повторить
И хочет запомнить в Барселоне тем самым тренером-победителем
Вот только в тот период у сине-гранатовых был лучший состав в истории клуба
Не гений Пепа все решил
Ответ ten Hag
Он понимает, что прежнего успеха не повторить И хочет запомнить в Барселоне тем самым тренером-победителем Вот только в тот период у сине-гранатовых был лучший состав в истории клуба Не гений Пепа все решил
Почему то до его прихода этот состав таким не являлся)
Любит он Реал , так бы и потренировал глядишь , если бы не тёмное прошлое
Ответ Рома Морячок
Любит он Реал , так бы и потренировал глядишь , если бы не тёмное прошлое
Сейчас бы системному Пепу, который формирует состав под свои хотелки (иногда безумные), хотеть в этот смузи из избалованных некстванов🤓
Пеп цже такой сбитый лётчик, что ещё поискать надо. Абсолютно безразличное выражение лица, редкие эмоции возмущения... потух как тренер
Ответ fatei4
Пеп цже такой сбитый лётчик, что ещё поискать надо. Абсолютно безразличное выражение лица, редкие эмоции возмущения... потух как тренер
>> Абсолютно безразличное выражение лица, редкие эмоции возмущения...
Интервью после игры смотреть не пробовали? https://youtu.be/fAJAfod-XkY?t=87

а ещё лучше с самого начала - сравните с Арбелоа с его poker face ;)
Ответ fatei4
Пеп цже такой сбитый лётчик, что ещё поискать надо. Абсолютно безразличное выражение лица, редкие эмоции возмущения... потух как тренер
Скорее всего. Ему нужен новый вызов
Пеп уже не тот. Но. Сити играет в красивый футбол, который приятно смотреть даже нейтральному болельщику. Сейчас таких клубов всего два - Сити и Бавария. Остальные клубы смотреть невозможно. Не футбол, а говно. Так что очень надеюсь, что Пепа не уволят.
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Пеп уже не тот. Но. Сити играет в красивый футбол, который приятно смотреть даже нейтральному болельщику. Сейчас таких клубов всего два - Сити и Бавария. Остальные клубы смотреть невозможно. Не футбол, а говно. Так что очень надеюсь, что Пепа не уволят.
Я бы добавил сюда бы и Барсу
Ответ Арамиз Кадимов
Я бы добавил сюда бы и Барсу
А я бы нет.
А пока у него будет планка Пепа - трансферы на энное количество денег по любому поводу.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ричардс о «Реале»: «В ЛЧ есть команды сильнее «Реала» – посмотрите на «Барселону», способную обыграть кого угодно. Но «Мадрид» каждый раз доказывает, что я ошибаюсь»
сегодня, 13:34
Куртуа пройдет обследование в четверг, его участие в дерби с «Атлетико» под вопросом. Вратаря «Реала» заменили в перерыве матча с «Ман Сити»
сегодня, 11:44
«Винисиус – чемпион, его должны любить все, он провел два отличных матча». Доннарумма о вингере «Реала»
сегодня, 11:30
Рекомендуем
Главные новости
Решающие матчи 1/8 финала ЛЧ с фрибетом до 15 000? Легко! Смотрим топ-футбол вместе с FONBET
только чтоПромо
Кукуян после ВАР назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Махачкалой» за «фол по неосторожности» Кагермазова на Кондакове
6 минут назадФото
«Зенит» – «Динамо» Махачкала. 1:0 – Дуран забил с пенальти. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
ЭСК поддержала неудаление Вендела за удар ногой в живот Зобнину, сообщил Мажич: «Там не было грубости и большой жесткости. Судья правильно решил – дал желтую за безрассудность»
20 минут назад
Задержан курьер, забравший деньги у убитой Секачом из «Урала-2» предпринимательницы. СК устанавливает личность 4-го участника преступной схемы
31 минуту назад
Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Подадим ходатайство об освобождении от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа. Есть все законные основания»
44 минуты назад
Мажич заявил, что Соболев должен был быть удален после попадания локтем в лицо Умярову: «Он ставил руку в безрассудной манере – должна быть вторая желтая. Судьи пропустили момент»
54 минуты назад
Сафонов предотвратил 2,3 гола в матче с «Челси». Это лучший результат российских вратарей в ЛЧ с момента сбора статистики и лучший показатель в карьере Матвея
сегодня, 15:22
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь регионов. «Зенит» принимает «Динамо» Махачкала, «Локо» сыграет с «Крыльями» в четверг
сегодня, 15:16Live
КДК проводит проверку обстоятельств посещения совладельцем «Торпедо» матча с «Нефтехимиком». Соболева отстраняли от футбола на 5 лет
сегодня, 15:12
Ко всем новостям
Последние новости
Дуран забил за «Зенит» во 2-м матче подряд – оба гола с пенальти
6 минут назад
Ромащенко о «Зените»: «Качество их игры далеко от привычных стандартов. Допускаю, что старожилы потеряли мотивацию, и состав немного перестроился»
23 минуты назад
Лига Европы. 1/8 финала. «Брага» против «Ференцвароша», «Лион» примет «Сельту» в четверг
сегодня, 15:30Live
«У «Махачкалы» в старте выйдут два питерца. Побольше, чем у «Зенита» в составе, по-моему». Евсеев перед матчем с петербуржцами в Кубке
сегодня, 15:14
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси примет «Нэшвилл» в ответном матче
сегодня, 14:53
Тебас пошутил о выборах в «Барсе»: «Фонт говорил, что выбирают Месси и Хави или Эчеваррию и Тебаса. Они выбрали Эчеваррию и Тебаса»
сегодня, 14:42
Ловчев о ЦСКА: «На матч с «Краснодаром» вышли сумасшедшие люди – местами напомнило «Спартак» Станковича. Позорное поведение. Это Челестини довел команду до такого состояния»
сегодня, 14:26
Лапорта о составе «Барсы»: «Эспарт называет Мартина Ламом, а Жерар его – Мальдини. Педри – волшебник, а Ямаль – гений, высшее проявление таланта»
сегодня, 14:11
Лапочкин о судействе в РПЛ: «Колоссальное количество ошибок и ВАР-вмешательств – значит, подготовка к рестарту прошла не на уровне. Мажич стал публичной фигурой, чего не было 2,5 года – это хорошо»
сегодня, 14:00
Футболистка «Челси» Макариу подпишет крупнейший контракт в женском футболе, перейдя в «Сан-Диего Уэйв» – она заработает 8 млн долларов до 2030-го
сегодня, 13:51
Рекомендуем