  • Мажич о стычке ЦСКА и «Балтики»: «Талалаев ударил по мячу, Челестини ушел в чужую техзону – красные показаны правильно. Кармо – желтая за безрассудство. Левников верно оценил момент»
Мажич о стычке ЦСКА и «Балтики»: «Талалаев ударил по мячу, Челестини ушел в чужую техзону – красные показаны правильно. Кармо – желтая за безрассудство. Левников верно оценил момент»

Мажич о стычке Талалаева с Челестини: красные карточки показаны правильно.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич поддержал решение арбитра Кирилла Левникова удалить Андрея Талалаева и Фабио Челестини в матче «Балтика» – ЦСКА (1:0).

В концовке матча 21-го тура Мир РПЛ Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул тренера калининградцев, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника, к стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. Главный арбитр Кирилл Левников удалил главных тренеров обеих команд.

«Я получил очень много сообщений, в Южной Америке люди видели этот момент, это не очень хорошо. Четко и понятно: когда тренер или кто‑то другой из технической зоны не дает возможность другой команде начать игру быстро и сразу… Очевидно ударил по мячу. Это красная карточка. Не хочу обсуждать жесты от тренера. Была реакция игрока ЦСКА, но это толчок – нет агрессивного поведения, можно сказать, безрассудно, он правильно наказан желтой карточкой.

Красная карточка тренера ЦСКА – он ушел из своей технической зоны в чужую, в конфронтационной манере. Когда тренер идет в другую техническую зону, это нарушение на красную карточку. Можно было добавить 2, 3, 4 желтых карточки. Судья правильно удалил тренеров обеих команд.

Обсуждали на экспертно‑судейской комиссии, единогласное решение – правильно показана красная карточка тренера «Балтики». Для тренера ЦСКА Челестини также правильно красная карточка. Кармо – желтая. В целом судья верно оценил момент», – сказал Мажич.

Источник: «Матч ТВ»
Ну а тому же Нагайцеву красную не надо, раз он толкался со всеми?
Ответ Serge Vendino
Ну а тому же Нагайцеву красную не надо, раз он толкался со всеми?
Да на него всем по...
Ответ Serge Vendino
Ну а тому же Нагайцеву красную не надо, раз он толкался со всеми?
Он выталкивал посторонних людей из своей технической зоны, что не так?
Всем по матчу дисквалификации и забыли об этом. До след раза =))
Еще не очень понятно, чем плохо что это в Южной Америке увидели?
Ответ Хейтер всех Доннарум
Всем по матчу дисквалификации и забыли об этом. До след раза =)) Еще не очень понятно, чем плохо что это в Южной Америке увидели?
Из Южно Америке звонили наверно спросить просто про другой недавний эпизод в своей лиге:)

Ответ Хейтер всех Доннарум
Всем по матчу дисквалификации и забыли об этом. До след раза =)) Еще не очень понятно, чем плохо что это в Южной Америке увидели?
перенимут теперь, переживает Мажич. бгг.
Убери Мажеча, ответы не изменятся
Агрессивное поведение, по мнению мажича, это когда сразу кулаком в челюсть.Такой клоун,вылитый чинуша!
Даже в ЮА люди подорвались, такого не видели никогда. А тут комментировали - ничё страшного, так можно, просто вынос мяча, жк и всё, проблем нет. Вообще не разбираетесь.
Молоток Мажич. Развели истерику...
А Экспозито? А Нагайцев? Все норм?
Ответ olander
А Экспозито? А Нагайцев? Все норм?
Вот про экспозито очень хотелось бы послушать, да
Очень странное описание. Пришёл в тех зону сопреника во время массового бугурта разнимать например = красная. Вот всегда-всегда? Почему тогда там нет пары десятков красных всем вообще из ЦСКА? Оправдание упоротое, а судьи опять не справились. Челестини по моменту жк заслужил, ну там какая-то агрессия была минимальная, ок, но не больше
