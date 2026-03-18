Мажич о стычке ЦСКА и «Балтики»: «Талалаев ударил по мячу, Челестини ушел в чужую техзону – красные показаны правильно. Кармо – желтая за безрассудство. Левников верно оценил момент»

Мажич о стычке Талалаева с Челестини: красные карточки показаны правильно.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич поддержал решение арбитра Кирилла Левникова удалить Андрея Талалаева и Фабио Челестини в матче «Балтика » – ЦСКА (1:0).

В концовке матча 21-го тура Мир РПЛ Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул тренера калининградцев, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника, к стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. Главный арбитр Кирилл Левников удалил главных тренеров обеих команд.

«Я получил очень много сообщений, в Южной Америке люди видели этот момент, это не очень хорошо. Четко и понятно: когда тренер или кто‑то другой из технической зоны не дает возможность другой команде начать игру быстро и сразу… Очевидно ударил по мячу. Это красная карточка. Не хочу обсуждать жесты от тренера. Была реакция игрока ЦСКА, но это толчок – нет агрессивного поведения, можно сказать, безрассудно, он правильно наказан желтой карточкой.

Красная карточка тренера ЦСКА – он ушел из своей технической зоны в чужую, в конфронтационной манере. Когда тренер идет в другую техническую зону, это нарушение на красную карточку. Можно было добавить 2, 3, 4 желтых карточки. Судья правильно удалил тренеров обеих команд.

Обсуждали на экспертно‑судейской комиссии, единогласное решение – правильно показана красная карточка тренера «Балтики». Для тренера ЦСКА Челестини также правильно красная карточка. Кармо – желтая. В целом судья верно оценил момент», – сказал Мажич.