Тебас пошутил о выборах в «Барсе»: «Фонт говорил, что выбирают Месси и Хави или Эчеваррию и Тебаса. Они выбрали Эчеваррию и Тебаса»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об итогах президентских выборов в «Барселоне».
Жоан Лапорта одержал победу над Виктором Фонтом, набрав 68% голосов.
«Отрыв, с которым он победил Виктора Фонта, говорит о многом. Что касается нас, есть первоначальный Лапорта и сейчас – другая «Барселона» с точки зрения управления. Клуб выбрал преемственность. В спортивном плане от них трудно требовать большего.
Фонт говорил, что выбирают Месси и Хави или Эчеваррию и Тебаса. Получается, они выбрали Эчеваррию и Тебаса. Говорю это в шутку», – сказал Тебас.
Хави: «Я пришел в «Барсу» благодаря Лапорте, но в итоге он меня подвел. Меня уволили под влиянием Эчеваррии, который фактически управляет клубом»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
мда, у переса еще и с юмором все полохо
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем