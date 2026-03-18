  Тебас пошутил о выборах в «Барсе»: «Фонт говорил, что выбирают Месси и Хави или Эчеваррию и Тебаса. Они выбрали Эчеваррию и Тебаса»
Тебас пошутил о выборах в «Барсе»: «Фонт говорил, что выбирают Месси и Хави или Эчеваррию и Тебаса. Они выбрали Эчеваррию и Тебаса»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об итогах президентских выборов в «Барселоне». 

Жоан Лапорта одержал победу над Виктором Фонтом, набрав 68% голосов. 

«Отрыв, с которым он победил Виктора Фонта, говорит о многом. Что касается нас, есть первоначальный Лапорта и сейчас – другая «Барселона» с точки зрения управления. Клуб выбрал преемственность. В спортивном плане от них трудно требовать большего.

Фонт говорил, что выбирают Месси и Хави или Эчеваррию и Тебаса. Получается, они выбрали Эчеваррию и Тебаса. Говорю это в шутку», – сказал Тебас. 

Хави: «Я пришел в «Барсу» благодаря Лапорте, но в итоге он меня подвел. Меня уволили под влиянием Эчеваррии, который фактически управляет клубом»

мда, у переса еще и с юмором все полохо
