Тебас пошутил о выборах в «Барсе»: «Фонт говорил, что выбирают Месси и Хави или Эчеваррию и Тебаса. Они выбрали Эчеваррию и Тебаса»

Тебас пошутил о выборах в «Барсе»: они выбрали Эчеваррию и Тебаса.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об итогах президентских выборов в «Барселоне».

Жоан Лапорта одержал победу над Виктором Фонтом , набрав 68% голосов.

«Отрыв, с которым он победил Виктора Фонта, говорит о многом. Что касается нас, есть первоначальный Лапорта и сейчас – другая «Барселона » с точки зрения управления. Клуб выбрал преемственность. В спортивном плане от них трудно требовать большего.

Фонт говорил, что выбирают Месси и Хави или Эчеваррию и Тебаса. Получается, они выбрали Эчеваррию и Тебаса. Говорю это в шутку», – сказал Тебас.

