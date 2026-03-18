  • Экс-тренер Сенегала Жиресс о присуждении Марокко победы в Кубке Африки: «Браим не забил пенальти, потому что сенегальцы ушли с поля? Не смешите! Что люди скажут об африканском футболе?
Экс-тренер Сенегала Жиресс о присуждении Марокко победы в Кубке Африки: «Браим не забил пенальти, потому что сенегальцы ушли с поля? Не смешите! Что люди скажут об африканском футболе?

Жиресс о решении отдать Марокко победу на Кубке Африки: нужен здравый смысл.

Бывший тренер сборной Сенегала Ален Жиресс возмущен решением Конфедерации африканского футбола присудить Марокко победу на Кубке Африки.

Сенегалу, победившему со счетом 1:0, засчитано техническое поражение за уход с поля во время матча. 

«Я очень зол. В том финале все пошло не так, и бедного судью оставили разбираться со всем этим в одиночку. Игроки были на взводе, но матч продолжился и был доигран.

Можно оштрафовать их, но как вы можете отбирать титул у Сенегала? Получается, Браим Диас не реализовал пенальти именно из-за того, что игроки покинули поле? Не смешите! Нам нужно вернуться к здравому смыслу.

Что из этого выйдет? Что теперь скажут люди об африканском футболе? Что он несерьезен, что там нет строгих правил…Меня это огорчает, тем более, что ситуация улучшается. А теперь вы просто нагнетаете обстановку. Нам нужно осознать последствия такого решения», – сказал Жиресс.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
Очередная клоунада из Африки. Не в первый раз
Предлагаю пересмотреть гол Марадоны, там же игра рукой! Гол отменить, матч переиграть сейчас (и не важно, что играть будут другие люди), Аргентина в 10-ом (так как Марадону удалить нужно за такую игру! Месси как наследник не играет соответственно)

Англию лишить чм 1966 года. У Барселоны забрать ту самую победу над ПСЖ, у Реала забрать пару ЛЧ за годы с офсайдов.

Вообще считаю, что проще отменить абсолютно все награды и победы в футболе и начать с чистого листа, слишком много несправедливости и нарушений было за эти десятилетия...
Ну а что, если 2 месяца - небольшой срок для пересмотра результата полностью(!) доигранного матча, то и 2 и даже 8 десятков лет тоже не преграда.
Ответ Ares
Челси-Барселона в 2009 году подзабыл как высшую несправедливость))
А еще вспомнилось удаление Овчинникова в ответном матче с Монако)
Ответ Ares
А сколько голов с оффсацда забил реал в лч? Один Баварии,остальные какие?
Люди уже давно угорают над этим турниром, с этой клоунадой так вообще вбили последний гвоздь в крышку гроба этого турнира. Как после такого можно серьезно относиться к КАН? 🤡
да ничего нового
После угашеного в хлам судьи, который закончил матч за 5 минут до конца, удивляться уже нет смысла
-"Что теперь скажут люди об африканском футболе? Что он несерьезен, что там нет строгих правил…"

Конечно скажут, одни обидевшись уходят с поля в ФИНАЛЕ, другие присуждают победу через 2 месяца...

Классический африканский футбол в худшем его проявлении.. Клоунада и есть
Ответ Forza14Viola
Так уже давно говорят
Ответ Forza14Viola
Как бы действовал ты, если бы за одну минуту у тебя сперва отменили чистый гол, и затем поставили левый пенальти в твои ворота? Все это дело происходит в концовке финала турнира сборных
Скажут всё как обычно
Спустя 2-3 месяца ,отбирать титул как то несерезно. Что ж ,англичане тоже скажут, что Марадона забил тогда рукой!
Люди об африканском футболе и без этого не то, чтобы хорошо думали, эта ситуация просто в очередной раз показала какой там цирк.
Как это можно воспринимать всерьез и тратить на это время?
