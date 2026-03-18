Экс-тренер Сенегала Жиресс о присуждении Марокко победы в Кубке Африки: «Браим не забил пенальти, потому что сенегальцы ушли с поля? Не смешите! Что люди скажут об африканском футболе?

Жиресс о решении отдать Марокко победу на Кубке Африки: нужен здравый смысл.

Бывший тренер сборной Сенегала Ален Жиресс возмущен решением Конфедерации африканского футбола присудить Марокко победу на Кубке Африки.

Сенегалу, победившему со счетом 1:0, засчитано техническое поражение за уход с поля во время матча.

«Я очень зол. В том финале все пошло не так, и бедного судью оставили разбираться со всем этим в одиночку. Игроки были на взводе, но матч продолжился и был доигран.

Можно оштрафовать их, но как вы можете отбирать титул у Сенегала? Получается, Браим Диас не реализовал пенальти именно из-за того, что игроки покинули поле? Не смешите! Нам нужно вернуться к здравому смыслу.

Что из этого выйдет? Что теперь скажут люди об африканском футболе? Что он несерьезен, что там нет строгих правил…Меня это огорчает, тем более, что ситуация улучшается. А теперь вы просто нагнетаете обстановку. Нам нужно осознать последствия такого решения», – сказал Жиресс.