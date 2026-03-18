Кордоба о расизме в свой адрес: «Я не похож на Винисиуса. Меня пытались остановить разными варварствами, но я продолжал готовиться – этот шум меня нисколько не пугает»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о расистских скандале в матче с ЦСКА.
«Краснодар» во вторник в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России дома разгромил ЦСКА (4:0) и по сумме двух игр вышел в следующий раунд турнира.
В первом матче «быки» уступили ЦСКА (1:3). После игры капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Кордоба подтвердил это: «Снова расисты». КДК РФС оштрафовал ЦСКА на миллион рублей.
– После первого кубкового матча с ЦСКА вас сравнивали с Винисиусом Жуниором. Как реагируете на такое?
– Я понимаю, что люди могут говорить подобные вещи. Они могут говорить все что угодно. Я фокусируюсь на том, что хочу. Я знаю, кто я.
Конечно, я никоим образом не похож на Винисиуса. Меня пытались остановить разными варварствами, многими подобными вещами, но я продолжал готовиться – этот шум меня нисколько не пугает, – заявил Кордоба.
- Жоао Виктор провоцировал Кордобу, тянул его к себе за футболку, толкал головой в лицо. Кордоба даже бровью не провёл. Просто молча стоял.
- Мойзес провоцировал Кордобу, борцовским приёмом после свистка его повалил на землю. Кордоба никак не ответил. Все стерпел. Мойзеса от этого бомбануло и он тут же вторую желтую за недисциплинированное поведение получил.
- Рейс трижды ударил ничего не делающего Пальцева, третий удар бы агрессивным и неспортивным, Рейс получил красную карточку за агрессию
- Болелы ЦСКА после игры занялись вандализмом и оставили после себя расистские наклейки
А, ну и 4-0 на табло.... Но это уже так, мелочи....
