  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кордоба о расизме в свой адрес: «Я не похож на Винисиуса. Меня пытались остановить разными варварствами, но я продолжал готовиться – этот шум меня нисколько не пугает»
17

Кордоба о расизме в свой адрес: «Я не похож на Винисиуса. Меня пытались остановить разными варварствами, но я продолжал готовиться – этот шум меня нисколько не пугает»

Кордоба о расизме в свой адрес: я не похож на Винисиуса.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о расистских скандале в матче с ЦСКА.

«Краснодар» во вторник в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России дома разгромил ЦСКА (4:0) и по сумме двух игр вышел в следующий раунд турнира.

В первом матче «быки» уступили ЦСКА (1:3). После игры капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что болельщики ЦСКА оскорбляли Кордобу с трибун на расовой почве. Кордоба подтвердил это: «Снова расисты». КДК РФС оштрафовал ЦСКА на миллион рублей.

После первого кубкового матча с ЦСКА вас сравнивали с Винисиусом Жуниором. Как реагируете на такое?

– Я понимаю, что люди могут говорить подобные вещи. Они могут говорить все что угодно. Я фокусируюсь на том, что хочу. Я знаю, кто я.

Конечно, я никоим образом не похож на Винисиуса. Меня пытались остановить разными варварствами, многими подобными вещами, но я продолжал готовиться – этот шум меня нисколько не пугает, – заявил Кордоба.

И что делать с Челестини?14655 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoДжон Кордоба
дискриминация
logoFONBET Кубок России
logoРеал Мадрид
logoЦСКА
logoВинисиус Жуниор
болельщики
logoпремьер-лига Россия
logoЛа Лига
logoКраснодар
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Краснодар грубияны и провокаторы кококо, Кордоба симулянт кококо, раздевалку испачкали кококо...По итогам прошлого матча:

- Жоао Виктор провоцировал Кордобу, тянул его к себе за футболку, толкал головой в лицо. Кордоба даже бровью не провёл. Просто молча стоял.
- Мойзес провоцировал Кордобу, борцовским приёмом после свистка его повалил на землю. Кордоба никак не ответил. Все стерпел. Мойзеса от этого бомбануло и он тут же вторую желтую за недисциплинированное поведение получил.
- Рейс трижды ударил ничего не делающего Пальцева, третий удар бы агрессивным и неспортивным, Рейс получил красную карточку за агрессию
- Болелы ЦСКА после игры занялись вандализмом и оставили после себя расистские наклейки

А, ну и 4-0 на табло.... Но это уже так, мелочи....
NoThanks
Краснодар грубияны и провокаторы кококо, Кордоба симулянт кококо, раздевалку испачкали кококо...По итогам прошлого матча: - Жоао Виктор провоцировал Кордобу, тянул его к себе за футболку, толкал головой в лицо. Кордоба даже бровью не провёл. Просто молча стоял. - Мойзес провоцировал Кордобу, борцовским приёмом после свистка его повалил на землю. Кордоба никак не ответил. Все стерпел. Мойзеса от этого бомбануло и он тут же вторую желтую за недисциплинированное поведение получил. - Рейс трижды ударил ничего не делающего Пальцева, третий удар бы агрессивным и неспортивным, Рейс получил красную карточку за агрессию - Болелы ЦСКА после игры занялись вандализмом и оставили после себя расистские наклейки А, ну и 4-0 на табло.... Но это уже так, мелочи....
так Краснодар не грубияны и не провокаторы в конкретном вчерашнем матче или вообще?
вывод непонятен
Не болею за быков, но Кордоба красавчик, лучший центр в рпл
Так а в чем разница?
Ответ Serge Vendino
Так а в чем разница?
Разница в том, что этому за его выходки жёлтая прилетит в первой атаке же, а карнавал Винисиуса это другое))
Порвал вчера просто. Как он так разворачивается с мячом? Отойди на шаг, дай принять
то есть сравнивать с Винисиусом это расизм? это как сравнивать с обезьяной?))
Да и самого этого Кордобу никто особо не знает за пределами России
"Вокруг шум, пусть так, не кипишуй, всё ништяк"
Кстати на прошлой игре тоже армейские выдали, но вовремя передумали. Начали заряжать "тумба юмба"
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кордоба о 4:0 с ЦСКА: «Шум, который был создан, только замотивировал «Краснодар». Все видит Бог – он ничего не оставляет просто так и дал нам заслуженный реванш»
вчера, 20:47
Кордоба встал перед упавшим Виктором и начал на него смотреть. Защитник ЦСКА поднялся, схватившись за футболку форварда «Краснодара», и в упор к нему приблизился – их развели
вчера, 17:10Фото
Батчи о штрафе ЦСКА за расизм в адрес Кордобы: «Это ничего не изменит. Такие высказывания – преступление, нужны более серьезные санкции, чтобы это не повторялось»
16 марта, 17:04
Рекомендуем
Главные новости
Мажич о стычке ЦСКА и «Балтики»: «Талалаев ударил по мячу, Челестини ушел в чужую техзону – красные показаны правильно. Кармо – желтая за безрассудство. Левников верно оценил момент»
2 минуты назад
Экс-тренер Сенегала Жиресс о присуждении Марокко победы в Кубке Африки: «Браим не забил пенальти, потому что сенегальцы ушли с поля? Не смешите! Что люди скажут об африканском футболе?
14 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь регионов. «Зенит» примет «Динамо» Махачкала, «Локо» сыграет с «Крыльями» в четверг
сегодня, 11:25
Правительство Сенегала подозревает КАФ в коррупции после присуждения Марокко победы в Кубке Африки: «Выражаем глубокое возмущение и призываем к независимому расследованию»
55 минут назад
Ричардс о «Реале»: «В ЛЧ есть команды сильнее «Реала» – посмотрите на «Барселону», способную обыграть кого угодно. Но «Мадрид» каждый раз доказывает, что я ошибаюсь»
сегодня, 13:34
Хавьер Тебас: «Добиться равенства в зарплатах нереально. Это как в модельном бизнесе: мужчины получают меньше женщин. Это связано с тем, сколько приносит каждая индустрия»
сегодня, 13:13
Радимов о трансфере в «Зенит»: «Просидели с Мутко часа три, он рассказал, что будет современный стадион, мы выиграем еврокубки, станем чемпионами. Я сказал: «Мам, все, перехожу»
сегодня, 13:00
Лизаразю о Сафонове против «Челси»: «Он по-прежнему не внушает полной уверенности. Неизвестно, сможет ли он повторить такую игру против более сильных соперников»
сегодня, 12:54
Кипр готов сыграть с Россией: «Для нас это не проблема, в нашей стране проживает много россиян. Будет свободная дата в июне, если не договоримся с одним из соперников»
сегодня, 12:44
Защитник Сенегала Ниакате выложил фото с трофеем и медалью Кубка Африки после решения отдать победу Марокко: «Придите и заберите их. Они с ума посходили!»
сегодня, 12:35Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси примет «Нэшвилл» в ответном матче
4 минуты назад
Тебас пошутил о выборах в «Барсе»: «Фонт говорил, что выбирают Месси и Хави или Эчеваррию и Тебаса. Они выбрали Эчеваррию и Тебаса»
16 минут назад
Ловчев о ЦСКА: «На матч с «Краснодаром» вышли сумасшедшие люди – местами напомнило «Спартак» Станковича. Позорное поведение. Это Челестини довел команду до такого состояния»
32 минуты назад
«Зенит» – «Динамо» Махачкала. Дуран, Луис Энрике, Мостовой и Дивеев играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:15
42 минуты назад
Лапорта о составе «Барсы»: «Эспарт называет Мартина Ламом, а Жерар его – Мальдини. Педри – волшебник, а Ямаль – гений, высшее проявление таланта»
47 минут назад
Лапочкин о судействе в РПЛ: «Колоссальное количество ошибок и ВАР-вмешательств – значит, подготовка к рестарту прошла не на уровне. Мажич стал публичной фигурой, чего не было 2,5 года – это хорошо»
58 минут назад
Футболистка «Челси» Макариу подпишет крупнейший контракт в женском футболе, перейдя в «Сан-Диего Уэйв» – она заработает 8 млн долларов до 2030-го
сегодня, 13:51
Коллимор о финансовых правилах АПЛ: «Если за подписание игроков, которые выигрывают вам трофеи, дают мизерный штраф, то это того стоит. Тогда любой амбициозный клуб должен тратить, сколько захочет»
сегодня, 13:36
Жоан Лапорта: «Барса» продолжит побеждать, 105 000 болельщиков будут поддерживать команду на новом стадионе. Наши лучшие годы еще впереди, уверяю»
сегодня, 13:15
«Краснодар» встретится с «Пари НН». Приходите поддержать быков в домашней игре против нижегородцев!
сегодня, 13:00Реклама
Рекомендуем